Операція "Декабрь": у РДК готували визволення Навального - подробиці

У "Російському добровольчому корпусі" заявили, що від початку жовтня 2023 року розроблявся план з визволення Олексія Навального з виправної колонії № 6 та переправлення його до кордону з Україною.

Про це йдеться на сторінці РДК.

РДК готували порятунок Навального

Зазначається, що Навального мали передати розвідувальній групі РДК з метою евакуації на територію України. Реалізувати більшу частину плану мала група партизанів РДК.

"Згідно з планом, Олексія Навального ми повинні були відбити біля конвою дорогою до ВК-3 в Ямало-Ненецькому окрузі силами нашої групи, а далі разом з ним негайно мали вирушити на прикордонну територію з Україною, зустрітися з розвідгрупою РДК для перетину кордону та отримання притулку", — розповів командир загону партизанів.

Олексій Навальний у кабінеті начальника ІЧ-6 Дмитра Ножкіна

Однак дату і час етапування Навального кілька разів переносилися, а в результаті його провели раптово, тому група РДК не встигла висунутися в район запланованого початку операції.

Схема Виправної колонії-6 (фото: РДК)

16 лютого, у день смері Навального, був пла у стадії переробки під ВК-3. У РДК поділилися деякими даними та фотоматеріалами, які вони отримали під час підготовки.

Швейна дільниця РДК

Смерть Навального - що відомо

Нагадаємо, 16 лютого стало відомо, що Олексій Навальний помер у російській колонії. Йому начебто стало зле під час прогулянки, він знепритомнів. Медики не змогли допомогти.

У Кремлі відреагували на заяву вдови російського опозиціонера Юлії Навальної про те, що президент-диктатор Володимир Путін причетний до смерті її чоловіка Олексія.

Після вбивства у в'язниці Олексія Навального, у Кремлі та спецслужбах Росії взялися обговорювати подальші дії щодо інших опозиціонерів. Зокрема, активно обговорюється діяльність Михайла Ходорковського.

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