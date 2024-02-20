Виктория Бекхэм насмешила видео, как ее муж Дэвид поет вместе с их подросшими детьми

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм рассказала о празднике в их семье.

Сегодня, 20 февраля, ее младшему сыну Крузу исполнилось 19 лет. В связи с этим Виктория в фотоблоге опубликовала забавное видео, где Круз вместе с отцом, братом Бруклином и 12-летней сестрой Харпер весело поют песню с напитками в руках.

Виктория Бекхэм показала, как смешно поет ее семья

"С днем рождения, дорогой Круз. Мы все очень сильно тебя любим и невероятно гордимся тем, каким молодым юношей ты стал. Милый, добрый и очень талантливый. Все в твоих руках", - восхитила подписью ролика Бекхэм.

Звездный папа Дэвид Бекхэм также присоединился к поздравлениям своего младшего сына с праздником. Спортсмен запостил на своей странице в Instagram архивное фото, где совсем маленький Круз капризничает у него на руках.

Дэвид Бекхэм с сыном Крузом / Фото: instagram/davidbeckham

"С днем рождения, мой маленький сын! Самый дерзкий с самым добрым сердцем, продолжай быть собой и верить в свои мечты. Работай так же настойчиво. Мы тебя очень любим и гордимся, Круз", - растрогал подписью фото Дэвид.

Напомним, сегодня, 20 февраля, свой день рождения также отмечает экс-жена Вячеслава Узелкова Марина. В свои 44 года фитнес-тренер рассказала, какие изменения она почувствовала в себе за последний период.

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