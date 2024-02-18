Навального накануне смерти должны были обменять - Bild

Алексей Навальный, отбывавший наказание в колонии, умер накануне обмена.

Об этом пишет издание Bild.

Как предполагает издание, Навального могли в ближайшие недели или месяцы обменять на россиянина Вадима Красикова, убившего бывшего чеченского командира в парке Тиргартен в Берлине. О возможном обмене в интервью американцу Такеру Карлсону говорил и сам Путин.

По сообщению издания Bild, действительно велись переговоры о возможном обмене. В них участвовали представители России, США и Германии.

"Смерть Навального показывает, насколько действительно нестабильна система Путина. Если бы ситуация была стабильной, Кремлю не пришлось бы сажать в тюрьму, пытать и убивать оппонентов. Для внешнего мира Путин ведет себя так, будто он на 100% уверен в своей власти. Но этот поступок показывает, насколько он боится российской оппозиции", — заявил Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен, глава фонда Фридриха Науманна в Москве в 2018-2020 годах.

По мнению западных экспертов, Навальный, на первый взгляд, не представляет Путину никакой угрозы на предстоящих выборах. Однако появились, по информации издания, сообщения о возможном соглашении: Россия вернет убийцу из Тиргартена, а освободит американского журналиста Эвана Гершковича и Алексея Навального. Однако, по мнению аналитиков, Кремль явно не хотел этого делать ни при каких обстоятельствах. Да и вообще, как утверждает издание, Кремль мог видеть все по-другому.

Что известно о смерти Навального

16 февраля в управлении ФСИН РФ заявили, что Алексей Навальный скончался в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в возрасте 47 лет.

Политику стало плохо после прогулки, и он потерял сознание. По данным УФСИН РФ, были осуществлены реанимационные мероприятия, не давшие положительных результатов.

Во многих городах России прошли акции памяти оппозиционера Алексея Навального. В частности, в Москве задержали около 50 человек.

Фото: Associated Press

Полиция Москвы задерживает людей, пришедших возложить цветы к памятнику "Стена скорби" в память об Алексее Навальном.

Тело российского оппозиционера Алексея Навального не отдают его семье. В Следственном комитете отметили, что сделают это только после окончания проверки, рассказала пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан отметил, что лечил Навального в 2020 году, и у него не было никаких проблем, свидетельствующих о проблемах с сосудами.

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