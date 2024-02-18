Навального напередодні смерті мали обміняти — Bild

Олексій Навальний, який відбував покарання у колонії, помер напередодні обміну.

Про це пише німецький Bild.

Як припускає видання, Навального могли найближчими тижнями або місяцями обміняти на росіянина Вадима Красікова, який убив колишнього чеченського командира в парку Тіргартен у Берліні. Про можливий обмін в інтерв'ю американцеві Такеру Карлсону говорив і сам Путін.

За повідомленням видання Bild, дійсно велися переговори про можливий обмін. У них брали участь представники Росії, США та Німеччини.

"Смерть Навального показує, наскільки насправді нестабільна система Путіна. Якби ситуація була стабільною, Кремлю не довелося б саджати до в'язниці, катувати і вбивати опонентів. Для зовнішнього світу Путін поводиться так, ніби він на 100% впевнений у своїй владі. Але цей вчинок показує, наскільки він боїться російської опозиції", — заявив Юліус фон Фрайтаг-Лорінгхофен, очільник фонду Фрідріха Науманна в Москві у 2018–2020 роках.

На думку західних експертів, Навальний, на перший погляд, не становить для Путіна жодної загрози на майбутніх виборах. Однак з'явилися, за інформацією видання, повідомлення про можливу угоду: Росія поверне вбивцю з Тіргартена, а натомість звільнить американського журналіста Евана Гершковича та Олексія Навального. Однак, на думку аналітиків, Кремль явно не хотів цього робити за жодних обставин. Та й загалом, як стверджує видання, Кремль міг бачити все інакше.

Що відомо про смерть Навального

16 лютого в управлінні ФСВП РФ заявили, що Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі у віці 47 років.

Політику стало зле після прогулянки і він втратив свідомість. За даними УФСВП РФ, було здійснено реанімаційні заходи, які не дали позитивних результатів.

У багатьох містах Росії пройшли акції пам'яті російського опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, в Москві затримали близько 50 людей.

Фото: Associated Press

Поліція Москви затримує людей, які прийшли покласти квіти до пам'ятника "Стіна скорботи" на згадку про Олексія Навального.

Тіло російського опозиціонера Олексія Навального не віддають його родині. У слідчому комітеті зауважили, що зроблять це лише після закінчення перевірки, розповіла прессекретарка Кіра Ярмиш.

Анестезіолог-реаніматолог Олександр Полупан зауважив, що лікував Навального 2020 року, і той не мав жодних проблем, що свідчили б про проблеми з судинами.

Читайте також: