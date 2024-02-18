Навального напередодні смерті мали обміняти — Bild

Переговори дійсно велися, пише ЗМІ.
Олексій Навальний, який відбував покарання у колонії, помер напередодні обміну.
Про це пише німецький Bild.
Як припускає видання, Навального могли найближчими тижнями або місяцями обміняти на росіянина Вадима Красікова, який убив колишнього чеченського командира в парку Тіргартен у Берліні. Про можливий обмін в інтерв'ю американцеві Такеру Карлсону говорив і сам Путін.
За повідомленням видання Bild, дійсно велися переговори про можливий обмін. У них брали участь представники Росії, США та Німеччини.
"Смерть Навального показує, наскільки насправді нестабільна система Путіна. Якби ситуація була стабільною, Кремлю не довелося б саджати до в'язниці, катувати і вбивати опонентів. Для зовнішнього світу Путін поводиться так, ніби він на 100% впевнений у своїй владі. Але цей вчинок показує, наскільки він боїться російської опозиції", — заявив Юліус фон Фрайтаг-Лорінгхофен, очільник фонду Фрідріха Науманна в Москві у 2018–2020 роках.
На думку західних експертів, Навальний, на перший погляд, не становить для Путіна жодної загрози на майбутніх виборах. Однак з'явилися, за інформацією видання, повідомлення про можливу угоду: Росія поверне вбивцю з Тіргартена, а натомість звільнить американського журналіста Евана Гершковича та Олексія Навального. Однак, на думку аналітиків, Кремль явно не хотів цього робити за жодних обставин. Та й загалом, як стверджує видання, Кремль міг бачити все інакше.
Що відомо про смерть Навального
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