Олена Мозгова про Залужного: "Будемо ще його просити стати біля керма"

Українська продюсерка Олена Мозгова похизувалася нагородою від генерала Валерія Залужного.

Відзнаку "За сприяння війську" Мозгова отримала наприкінці січня цього року, коли Залужний ще обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ.

Як зізналася продюсерка, для неї ця нагорода є особливою, адже отримала вона її від людини, яку дуже поважає.

"Багато яких відзнак я маю.. ніколи не мала це за самоціль, ніколи не хотіла і навіть відмовлялась від звань та регалій.. Але цю нагороду виставлю на показ. Бо дуже цінна, бо людина, яка її дала, дуже шанована мною, бо для мене це дійсно велика честь", - зазначила Мозгова.

Олена Мозгова показала нагороду від Залужного / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Окрім того продюсерка наголосила, що у Залужного дуже високий рівень довіри від українців. Мозгова не виключає, що одного разу українці прийдуть до Залужного з проханням очолити країну:

"Колись мала розмову з однією мудрою людиною. Ми обговорювали принципи обрання керманичів держави. Не лише нашої, але навіть загальні. І після розмірковувань на цю тему ми дійшли висновку, що єдина правильна модель - це коли люди, спільнота приходять до авторитетної людини і просять (!) її очолити громаду, спільноту і навіть країну. Це, так би мовити, показник рівня довіри до людини, її чеснот, її морального авторитет. Не так як ми зараз маємо. Коли, як на базарі, кожен вихваляється як може, враховуючи маніпуляції і підкупи. Вочевидь, така людина зʼявилась у нашому суспільстві. Рівень довіри зафіксований на відмітці 94%... Але він поки не хоче і не бачить себе у цій ролі. Тому вангую, що будемо ще його просити стати у керма…" - висловила свою думку Мозгова.

Також продюсерка подякувала Валерію Залужному за все, що він вже зробив для країни і людей і те, що в майбутньому ще зробить.

Нагадаємо, що 8 лютого президент України Володимир Зеленський відправив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у відставку. Його посаду обійняв Олександр Сирський.

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