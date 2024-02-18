Вночі у Львові стався потужний вибух: що відомо

Причиною не була ракетна або якась інша атака.

У Львові 18 лютого стався потужний вибух. Він пролунав близько 04:00 в кінці вулиці Антоновича на території промислового комплексу. Спалахнула пожежа.

Про це пише міський депутат Ігор Зінкевич.

Зараза вулиця перекрита. На місці працюють усі відповідні служби.

Невдовзі у Львівській міськраді підтвердили, що вранці пролунав вибух в Залізничному районі поблизу вулиці Антоновича. Деталізували, що площа загоряння становила приблизно 400 квадратних метрів.

"Також на місці події були присутні працівники правоохоронних органів. Пожежу ліквідували, постраждалих немає. Будівля промислового характеру. Причини вибуху та загорання ще встановлюють відповідні спеціалісти", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Мелітополі російський терорист вистрілив з гранатомета у школі.

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