"У мене будинок затрясся": в Ростові сталася гучна "бавовна" (відео)

Звук вибуху чули жителі міст і сіл навіть за 200 км від Ростова. Очевидці повідомляють про вібраційну хвилю, і що тряслися будинки.

У різних районах Ростова-на-Дону та області 16 лютого було чути гучний вибух. Внаслідок нього спрацювали автомобільні сигналізації, тряслися стіни та вікна будинків.

Про це повідомляють російські телеграм-канали з посиланням на очевидців.

Місцеві жителі повідомили опівдні про звук вибуху в Ростові. Водночас у місцевій владі регіону повідомили, що ППО в області не працювала.

Очевидці розповіли, що в момент вибуху в будинках тремтіли вікна, стіни та предмети, спрацювали сигналізації машин. Звук порівнюють із шумом літака чи ракети.

"На Воєнвєді (район міста) був страшний гуркіт, машини засигналили, і балкон мало не грохнув", – поділився один зі свідків.

Окрім Ростова звук вибуху було чутно і в передмістях – Батайську, Чалтирі, а також у віддаленіших містах області – Шахти, Новочеркаськ, Волгодонськ (відстань від Ростова понад 200 км) та інших населених пунктах.

Звук було чути також у станиці Старомініська Краснодарського краю. Гуркіт був такий, що шибки тремтіли.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв поки що не прокоментував ситуацію. Під останнім постом у його телеграм-каналі жителі регіону пишуть про звук вибуху та просять пояснити, що сталося.

Місцеві жителі зняли на відео, як по всьому Ростову репетує автомобільна сигналізація після звуку вибуху. Звук вибуху зафіксували на відео і в місті Шахти. На тлі чути вигуки дітей, які злякалися.

У Ростові пролунав гучний вибух: тряслися стіни і "вили" авто

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Де ще було чути вибух, окрім Ростова

Вибух було чутно і в таких населених пунктах: хутір Червоний Крим, Ленінаван, Аксай, Шахти, Батайськ, хутір Нерухівка, Новочеркаськ, Азов, Родіоново-Несвітайський район, Гуково, Чалтир, Цимлянськ, Неклинівський район, Новошахтинськ, Краснодарський край – станиця Старомініська, селище Персіанівське, Червоний Сулін, Волгодонськ, Рогожкіно, Багаївський район.

Очевидці розповіли про вибух у Ростові

Росіяни розповіли в соцмережах про звук вибуху:

"У мене хату труснуло".

"У мене вікна затремтіли, Західний".

"У нас будинок смикнувся дуже сильно".

"Щось сильно шарахнуло, перед цим свистячий хрип був. + інфаркт"

"На Воєнведі був страшний гуркіт, машини засигналили, і балкон мало не впав".

"Чогось у мене серце стукати перестало".

"Будинок навіть трохи трясло, таке освітлення було. І саме вібраційна хвиля".

"Лежу на дивані, телик дивлюся, і бабах".

"Мене в Суворовському гойдало на дивані".

"Сиджу їм, і тут пабам, я аж переперхнулася".

"Орбітальна (кінцева). У мене будинок затрясся, у вікна довбало хвилею так сильно, що штори захиталися".

"Горизонт", дах ТЦ тремтів від гуркоту".

"Аксай аж підстрибнув будинок".

До слова, 15 лютого гучні вибухи пролунали у Бєлгороді. Росіяни стверджували про обстріл, по всьому місту розкидало уламки і були пошкодження будинків та авто. Могли загинути щонайменше шестеро людей, ще 10 постраждали.

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