У Курській області горить нафтобаза: влада заявила про атаку дрона (відео)

У Курські області РФ загорілась місцева нафтобаза, місцева влада заявила, що це нібито через "український безпілотник".

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

У повідомленні вказується, що горить резервуар об'ємом 100 тонн.

Губернатор Курської області Роман Старовойт жаліється на нібито атаку українського дрона, внаслідок чого і сталася пожежа на нафтобазі.

За словами російського чиновника, попередньо "постраждалих немає".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія зазнала серйозних збитків через "візити" дронів на НПЗ.

Крім того, ми раніше інформували, що безпілотники атакували два російські НПЗ, що відомо про наслідки.

Читайте також: