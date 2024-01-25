Росію атакували безпілотники: спалахнула нафтобаза, оголошено план "Килим"

Вибухи пролунали у Туапсе, що у Краснодарському краї Росії.

Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

Зокрема, про велику пожежу в районі нафтобази. Попередньо, причина загоряння — удар безпілотника.

Також місцеві жителі повідомляють про проліт кількох БПЛА у Краснодарському краї РФ. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі.

Також читайте Данілов прокоментував атаку безпілотників на нафтовий порт в Ленінградській області

Поряд з НПЗ проходить центральна траса у бік Сочі, де зараз оголошено план "Килим" (закрите небо).

У зв'язку з введеним планом "Килим" через загрозу атаки БПЛА в аеропорту Сочі затримано два рейси. Ще чотири літаки зі Стамбула, Москви, Саранська та Пензи кружляють у повітрі та чекають дозволу на посадку.

Наразі повітряні судна перенаправляють у Мінеральні Води та Ставрополь.

Нагадаємо, що жителі селища Усть-Лугаповідомили про вибух у районі нафтового термінала морського торговельного порту.

Читайте провідні новини дня: