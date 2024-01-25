Россию атаковали беспилотники: вспыхнула нефтебаза, объявлен план "Ковер"

В соцсетях началась паника.
Взрывы раздались в Туапсе, расположенном в Краснодарском крае России.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
В частности, о большом пожаре в районе нефтебазы. Предварительно причина возгорания — удар беспилотника.
Также местные жители сообщают о пролете нескольких БПЛА в Краснодарском крае РФ. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.
Рядом с НПЗ проходит центральная трасса в сторону Сочи, где сейчас объявлен план "Ковёр" (закрытое небо).
В связи с введенным планом "Ковёр" из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту Сочи задержаны два рейса. Еще четыре самолета из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы кружат в воздухе и ждут разрешения на посадку.
В настоящее время воздушные суда перенаправляются в Минеральные Воды и Ставрополь.
Напомним, что жители поселка Усть-Луга сообщили о взрыве в районе нефтяного терминала морского торгового порта.
Читайте ведущие новости дня:
- Что известно о падении Ил-76 в Белгородской области: чья это работа и перевозивший самолет
- "Железный коридор" от границы до Борисполя: как вернуть в небо Украины гражданские самолеты во время войны
- Более 600 километров в тылу врага: в ГУР рассказали подробности уничтожения трех российских бомбардировщиков