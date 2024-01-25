Россию атаковали беспилотники: вспыхнула нефтебаза, объявлен план "Ковер"

Взрывы раздались в Туапсе, расположенном в Краснодарском крае России.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

В частности, о большом пожаре в районе нефтебазы. Предварительно причина возгорания — удар беспилотника.

Также местные жители сообщают о пролете нескольких БПЛА в Краснодарском крае РФ. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.

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Рядом с НПЗ проходит центральная трасса в сторону Сочи, где сейчас объявлен план "Ковёр" (закрытое небо).

В связи с введенным планом "Ковёр" из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту Сочи задержаны два рейса. Еще четыре самолета из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы кружат в воздухе и ждут разрешения на посадку.

В настоящее время воздушные суда перенаправляются в Минеральные Воды и Ставрополь.

Напомним, что жители поселка Усть-Луга сообщили о взрыве в районе нефтяного терминала морского торгового порта.

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