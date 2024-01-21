В России произошел взрыв в районе нефтяного терминала: вспыхнул пожар

Жители поселка Усть-Луга (Ленобласть, Россия) сообщают о взрыве в районе нефтяного терминала морского торгового порта.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

Перед этим о звуках пролетающих беспилотников сообщали жители Кингисеппа (около 35 км от порта). Официальные власти пока не комментировали информацию.

В результате взрыва вспыхнул пожар.

Пострадавших в результате пожара на терминале компании "Новотек" в порту Усть-Луга нет. Произведена эвакуация персонала.

К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса.

В Кингисепском районе введен режим повышенной готовности. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Напомним, что тем временем в РФ ряд городов оказался под атакой неизвестных беспилотников. В частности, звуки взрывов, по сообщениям соцсетей и мониторинговых каналов, раздались в Орле, Туле и Смоленске.

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