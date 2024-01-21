В Сумской области зафиксировано 173 взрыва

Стала известна ситуация на приграничные Сумщины по состоянию на 21.00 20 января 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 173 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Хотинская, Юнаковская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

Белопольская громада: осуществлен обстрел FPV дроном-камикадзе (1 взрыв), минометный обстрел (8 взрывов) и обстрелы из ствольной артиллерии (15 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксирован сброс с БпЛА взрывных устройств ВОГ (11 взрывов), обстрелы FPV дроном-камикадзе (4 взрыва) и минометные обстрелы (11 взрывов).

Хотинская громада: враг бил из минометов (44 взрыва) и ствольной артиллерии (13 взрывов).

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Эсманьская громада: произведены обстрелы FPV дроном-камикадзе (2 взрыва) и обстрел из минометов (4 взрыва).

Середино-будская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также были авиаудары – пуски ракет с вертолета (8 взрывов).

Великописаревская громада: зафиксирован сброс с БпЛА взрывных устройств ВОГ (8 взрывов), артобстрел (8 взрывов) и минометный обстрел (7 взрывов).

Юношеская громада: совершен минометный обстрел (10 взрывов).

Миропольская громада: 13 мин сбросил враг на территорию общины.

Напомним, что тем временем в РФ ряд городов оказался под атакой неизвестных беспилотников. В частности, звуки взрывов, по сообщениям соцсетей и мониторинговых каналов, раздались в Орле, Туле и Смоленске.

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