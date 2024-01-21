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В Сумской области зафиксировано 173 взрыва

В Сумской области зафиксировано 173 взрыва

Иллюстративная фотография. Враг атакует Сумскую область / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

Стала известна ситуация на приграничные Сумщины по состоянию на 21.00 20 января 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 173 взрыва. Обстрелы потерпели Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Хотинская, Юнаковская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

  • Белопольская громада: осуществлен обстрел FPV дроном-камикадзе (1 взрыв), минометный обстрел (8 взрывов) и обстрелы из ствольной артиллерии (15 взрывов).
  • Краснопольская громада: зафиксирован сброс с БпЛА взрывных устройств ВОГ (11 взрывов), обстрелы FPV дроном-камикадзе (4 взрыва) и минометные обстрелы (11 взрывов).
  • Хотинская громада: враг бил из минометов (44 взрыва) и ствольной артиллерии (13 взрывов).
  • Эсманьская громада: произведены обстрелы FPV дроном-камикадзе (2 взрыва) и обстрел из минометов (4 взрыва).
  • Середино-будская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также были авиаудары – пуски ракет с вертолета (8 взрывов).
  • Великописаревская громада: зафиксирован сброс с БпЛА взрывных устройств ВОГ (8 взрывов), артобстрел (8 взрывов) и минометный обстрел (7 взрывов).
  • Юношеская громада: совершен минометный обстрел (10 взрывов).
  • Миропольская громада: 13 мин сбросил враг на территорию общины.

Напомним, что тем временем в РФ ряд городов оказался под атакой неизвестных беспилотников. В частности, звуки взрывов, по сообщениям соцсетей и мониторинговых каналов, раздались в Орле, Туле и Смоленске.

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