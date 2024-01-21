В РФ – ряд городов оказался под атакой неизвестных беспилотников

В ночь на 21 января 2024 года ряд российских городов атаковали неизвестные беспилотники.

В частности, звуки взрывов, по сообщениям соцсетей и мониторинговых каналов, раздались в Орле, Туле и Смоленске.

Якобы "работает ПВО" россиян.

Позже "росСМИ" заявили, что "средства ПВО" в 23:50 субботы уничтожили "украинский беспилотник" над территорией Смоленской области. Мол, об этом заявило Минобороны РФ.

Также якобы "средства ПВО" вечером в субботу уничтожили "украинский беспилотник" над Тульской областью. Местные власти сообщают, что пострадавших и разрушений нет.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне заявили о воздушной атаке по Курской области и жалуются, что несколько населенных пунктов остались без электроэнергии и теплоснабжения.

Кроме того, мы ранее информировали, что в оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Также была слышна работа ПВО оккупантов.

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