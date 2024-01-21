В РФ – ряд городов оказался под атакой неизвестных беспилотников

В соцсетях распространяются панические настроения.
В ночь на 21 января 2024 года ряд российских городов атаковали неизвестные беспилотники.
В частности, звуки взрывов, по сообщениям соцсетей и мониторинговых каналов, раздались в Орле, Туле и Смоленске.
Якобы "работает ПВО" россиян.
Позже "росСМИ" заявили, что "средства ПВО" в 23:50 субботы уничтожили "украинский беспилотник" над территорией Смоленской области. Мол, об этом заявило Минобороны РФ.
Также якобы "средства ПВО" вечером в субботу уничтожили "украинский беспилотник" над Тульской областью. Местные власти сообщают, что пострадавших и разрушений нет.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне заявили о воздушной атаке по Курской области и жалуются, что несколько населенных пунктов остались без электроэнергии и теплоснабжения.
Кроме того, мы ранее информировали, что в оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Также была слышна работа ПВО оккупантов.
Читайте также:
- На полигоне под Ростовом произошла "бавовна": от взрыва погибли 10 оккупантов
- В Курской области дроны атаковали район железнодорожного вокзала и ЛЭП – есть повреждения
- Атака по аэродрому в Курске: ликвидирован один из руководителей авиаполка (фото)