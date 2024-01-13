В Мариуполе раздались взрывы: работала вражеская ПВО

В Мариуполе утром 13 января прогремели взрывы. Также была слышна работа ПВО оккупантов.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Громко. Наблюдаем за работой вражеской ПВО. Причем, снова ПВО прямо вплотную к жилой застройке (сюрприз). Ох, зря русня взбудоражила утром всю страну. Бердянск. Теперь Мариуполь. И это только утро", — написал Андрющенко.

Взрывы в Мариуполе 13 января / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Напомним, во временно оккупированном Бердянске утром 13 января также прогремели взрывы – в районе комендатуры россиян виднеется дым.

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