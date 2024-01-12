"Усталость" от войны в Украине: Буданов обратился к Западу

На Западе нередко раздаются тезисы об "усталости" от войны в Украине. К людям за границей обратился глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Об этом глава украинской разведки сказал в интервью Le Monde.

"Тем, кто за границей считает, что "устал" от Украины, придется заботиться о московитах, когда они придут занимать их собственные территории", – говорит он.

Государство-агрессор Россия ведет войну не только против Украины, подчеркнул Буданов, но и против НАТО. С самого начала это громко подчеркивает вражеская пропаганда.

Ранее Буданов объяснил, почему россияне промахиваются своими ракетами по целям.

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