"Усталость" от войны в Украине: Буданов обратился к Западу

Продолжается 688-й день нашего сопротивления русскому нашествию.
На Западе нередко раздаются тезисы об "усталости" от войны в Украине. К людям за границей обратился глава ГУР МО Кирилл Буданов.
Об этом глава украинской разведки сказал в интервью Le Monde.
"Тем, кто за границей считает, что "устал" от Украины, придется заботиться о московитах, когда они придут занимать их собственные территории", – говорит он.
Государство-агрессор Россия ведет войну не только против Украины, подчеркнул Буданов, но и против НАТО. С самого начала это громко подчеркивает вражеская пропаганда.
Ранее Буданов объяснил, почему россияне промахиваются своими ракетами по целям.
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