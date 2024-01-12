"Втома" від війни в Україні: Буданов звернувся до Заходу

На Заході нерідко лунають тези про "втому" від війни в Україні. До людей за кордоном звернувся очільник ГУР МО Кирило Буданов.

Про це голова української розвідки сказав в інтерв'ю для видання Le Monde.

"Тим, хто за кордоном вважає, що "втомився" від України, доведеться піклуватись про московитів, коли вони прийдуть займати їхні власні території", – каже він.

Держава-агресор Росія веде війну не лише проти України, підкреслив Буданов, а й проти НАТО. Від самого початку на цьому гучно наголошує ворожа пропаганда.

Раніше Буданов пояснив, чому росіяни промахуються своїми ракетами по цілях.

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