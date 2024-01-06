Чому росте курс долара і що буде далі: в НБУ пояснили 

В Україні збільшився попит на валюту, а паралельно з цим почалося зростання курсу долара щодо гривні. У Національному банку пов'язують це із сезонним фактором, оскільки збільшилися бюджетні витрати та попит серед українців.

Про це повідомляє пресслужба державного регулятора.

Зі слів заступника очільника Нацбанку Сергія Ніколайчука, наразі в Україні діє керована гнучкість курсу, тому курсові коливання — нормальне явище.

"Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація покращується (як це, наприклад, було в жовтні та першій половині листопада)", — сказав він.

Він також підкреслив, що курсові коливання не загрожують валютному ринку і залишаються значно меншими, ніж до повномасштабної війни.

"Курс на готівковому ринку, який важливий для населення, уже тривалий час коливається в обидва боки і, незважаючи на певне ослаблення гривні наприкінці року, вона залишається міцнішою, ніж, наприклад, у IV кварталі 2022 року", — пояснив він.

Національний банк не збирається повертатися до практики фіксованого курсу. Відмова від нього була свідомою, оскільки для змін з'явилися відповідні умови.

Раніше повідомлялося, що курс валют в Україні перед Новим роком зробив стрибок догори. Так, плавне здорожчання долара змінилося швидким зростанням курсу. Чого очікувати від курсу валют на початку 2024 року – читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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