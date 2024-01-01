Курс валют в Україні: долар по 40 вже ось-ось – міф чи реальність

Чого очікувати від курсу валют на початку 2024 року – читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Курс валют в Україні перед Новим роком зробив стрибок угору. Так, плавне подорожчання долара змінилося швидким зростанням курсу. "Планку" в 40 гривень взято не було, але 39 грн за долар – так. Якщо гривня у січні 2014 року дешевшатиме такими ж темпами, як наприкінці грудня, то курс долара по 40+ стане реальністю вже найближчими днями.

Чому замість традиційного "мертвого" сезону на час Різдвяних та новорічних свят ми побачили значне подорожчання валюти, чого очікувати далі, чи варто вкладати у неї кошти, чи вже пізно, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на поточному тижні, з 1 по 7 січня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют в Україні

Відзначимо, що на минулому тижні долар підтвердив передбачення як експертів, котрі обіцяли, що курс зупиниться і навіть знизиться, так і тих, хто прогнозував його подальше підвищення. Парадоксу нема: за інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на понеділок, 24 грудня, середній курс продажу готівкового долара у банках та обмінних пунктах склав 38,20 грн/долар, на середу, 27 грудня – 38,12, а на п’ятницю, 29 грудня – вже 38,90. У неділю, 31 грудня, курс перевищив 39 грн і дійшов до 39,05 грн/долар. Середній курс купівлі спершу знизився з 37,65 до 37,52 грн/долар, потім зріс до 38,20, а 31 грудня зупинився на 38,25 грн/долар.

Готівковий євро на "білому" ринку лише дорожчав як у продажу, так і в купівлі. За п’ять днів, з понеділка по п’ятницю, його середній курс продажу збільшився з 42 до 43 грн/євро (+1 грн.), курс купівлі – з 41,30 до 42 грн/євро (+70 коп). На 31 грудня один євро коштував у продажу 43,20 грн (+1,2 грн.), у купівлі – 42,0 грн (+90 коп.).

За даними моніторингу ТСН.ua банків та обмінних пунктів Києва, валюта в касах банків та в обмінних пунктах у середині минулого тижня почала зникати, з’явилися невеликі черги бажаючих її купити. Без проблем можна було придбати долар там, де курс перевищував 39 грн. Максимальний курс продажу доларів в одному з невеликих банків досяг 39,80 грн/долар, курс продажу євро в іншому – 44 грн/євро. Під обмінниками з’явились давно не бачені міняйли, які пропонували долари по 39 грн/долар і вище, а купували по 38,30-38,50.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара продовжив зростати. З понеділка, 25 грудня по четвер, 28 грудня, він збільшився у продажу на 65 коп., до 38,80 грн/долар, у купівлі – на 60 коп., з 37,40 до 38 грн/долар. В останній день року долар трохи подешевшав: до 38,60 і 37,95 грн відповідно.

Середній курс євро почав стрімко рости з вівторка, 26 грудня. Якщо у вівторок було у продажу 41,88 грн/евро і 41,65 у купівлі, то в п’ятницю, 29 грудня – вже 43 (+1,12 грн) та 42,80 (+1,15) грн/евро відповідно. На неділю, 31 грудня, курс ще підвищився – до 43,75 грн/євро у продажу і 43 – у купівлі.

Нацбанк продовжив девальвацію гривні. За тиждень, з 25 по 31 грудня, офіційний курс долара зріс з 37,55 до 37,98 грн (+43 коп.), курс євро - з 41,38 до 42,21 грн (+83 коп.). Співвідношення долара до євро збільшилось за тиждень з 1,10, до 1,11.

На перший день нового року, який, нагадаємо, є робочим днем у зв’язку з воєнним станом, регулятор встановив курс долара 38 грн (+2 коп.), курс євро – 42 грн (-21 коп.).

У підсумку за грудень долар подорожчав до гривні на 1,63 грн, або на 4,5%, а євро – на 2,60 грн або на 6,5%, це доволі багато після тривалої стабільності восени.

Експерти назвали головну причини стрімкої девальвації гривні за останній тиждень: значне збільшення попиту на валюту на міжбанківському і готівковому ринку одночасно із зниженням її продажу Нацбанком.

"Є пряма залежність ситуації з курсом і надходженням зарубіжної фінансової допомоги – пояснив Олег Пендзин. – Ще два тижні тому була впевненість, що вона надійде у січні, однак із заяв зарубіжних і українських посадовців стало зрозуміло: коштів не буде півтора-два місяці. Скільки їх отримаємо, також невідомо. У зв’язку з цим Нацбанк почав економити валютні резерви. Ринок відразу відреагував так, як і повинно бути: попит на валюту збільшився, а безготівковий і готівковий курси стрімко пішли вгору".

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Прогнози експертів песимістичні: відразу після Нового року девальвація гривні продовжиться. Наскільки стрімким буде її здешевлення – залежить у першу чергу від дій НБУ на міжбанківському ринку, у другу – від того, чи значним виявиться попит на готівкову валюту серед фізичних осіб і чи вдасться валютним спекулянтам викликати паніку і розгойдати курс.

Олександр Охріменко впевнений: висхідний тренд по долару збережеться, але з 1 по 7 січня він уповільниться, бо і ділова активність у перші дні нового року стане нижчою, і тривожні настрої серед покупців валюти зменшаться.

"Наразі нема чіткої інформації про те, коли і скільки буде надано Україні фіндопомоги, скільки часу доведеться протриматися самостійно, – аргументував Охріменко. – Ця невизначеність змушує владу включити жорсткий режим фінансової економії, що сприяє подорожчанню долара. Тут є певна інерція, тому можна припустити, що готівковий долар через тиждень коштуватиме майже 40 грн, як, до речі, рік тому. Але не факт, що валюту активно купуватимуть. На мою думку, українці не готові платити за долар 40 гривень, бо вже були випадки, коли він після цього дешевшав на 3-4 гривні".

Андрій Шевчишин вважає, що зростання курсу продовжиться, але буде незначним. Експерт очікує, що регулятор після нового року збільшить продаж безготівкової валюти і це покращить ситуацію.

"Тимчасовий орієнтир на поточний тиждень – 39 грн/долар готівкою. Може бути спроба фінансових спекулянтів розхитати курс, але, швидше за все, вона виявиться невдалою. Однак девальваційні очікування зберігаються", – говорить Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин наголосив на ще одному чиннику, який опосередковано сприяє подорожчанню валюти.

"Ринок розігрівають заяви наших високопосадовців про те, що грошей у держави не вистачає, що вже у січні можливі затримки з виплатами зарплат бюджетникам і пенсій пенсіонерам, – зазначив Олег Пендзин. – Деякі громадяни розуміють це, як "усе пропало", знімають гривневі депозити і у паніці біжать купувати на них долари, поки не подорожчали. Тому прогнози не радісні, вже до кінця поточного тижня готівковий долар може коштувати понад 39 грн".

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів різні.

Олександр Охріменко радить зачекати як з продажем валюти, так і з купівлею.

"Купувати варто лише у випадку, коли це інвестиції на довгострокову перспективу, не менше року-двох. А продавати – якщо придбали долари давно, наприклад, по курсу 26-28 грн і бажаєте зафіксувати прибуток", – уточнив Охріменко.

Андрій Шевчишин упевнений: зараз у кращому становищі ті, хто протягом літа і осені постійно купував про запас готівкову валюту, коли долар і євро дешевшали.

"Часом курс продажу був навіть нижче 37 гривень за долар, а нині він 39, – констатував експерт. – Якщо тепер здати до долари по 38, можна заробити на кожному доларі гривню. Але поспішати без крайньої потреби не варто, курс у січні ще збільшиться".

Найцікавішу пораду дав Олег Пендзин, вона для тих, хто має гривневі депозити.

"Рішення про те, "втікати" з гривні в долар, чи ні, треба буде приймати у третій декаді січня, навіть за умови курсу 40 грн/долар на той час, який, нагадаю, є критичним для прибутковості гривневих вкладів, – говорить Олег Пендзин. – Якщо питання з наданням Україні фіндопомоги вирішиться на той час позитивно, то гривня знову поступово зміцнюватиметься. Забирати гроші з гривневого вкладу, а не продовжувати його можна лише у випадку, коли термін дії депозиту закінчиться у січні наступного року".

Двоє інших експертів також не виключають, що у середньостроковій перспективі долар знову може подешевшати. Фіндопомогу Україна врешті-решт отримає, бо розумної альтернативи для Заходу нема. Тоді на ринку з’явиться більше валюти, а курси долара і евро підуть вниз. Наскільки – зараз прогнозувати складно, але такий розвиток подій навесні наступного року цілком імовірний. Тому для тих, хто тепер купить долар по 40 гривень, може повторитися ситуація річної давнини: у січні 2023 року курс був 40 грн/долар, а у липні – вже 37.

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