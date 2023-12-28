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Економічний прогноз на наступний рік: що кажуть у Мінекономіки

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Економічний прогноз на наступний рік: що кажуть у Мінекономіки

Економічний прогноз на наступний рік / Фото: pixabay.com

В Мінекономіки сподівають, що у новому році з-за кордону до України повернуться щонайменше 1,5 млн людей.

Яким буде економічний прогноз на наступний рік, розповіла перша віце-прем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

За її словами, уряд прогнозує продовження поступового зростання економіки на рівні 4,5%.

"Згідно базових сценаріїв, ми припускаємо, що війна буде тривати наступний рік, але в кінці року при поліпшенні безпекової ситуації будуть українці повертатися (з-за кордону. – Ред.). Їх буде щонайменше 1,5 млн людей. Ми дуже на це сподіваємося і це закладаємо в наші прогнози", – сказала Свириденко.

Раніше очільник Мінфіну заявив, що поки що не знає, де брати гроші на посилення мобілізації.

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Дата публікації
Перегляди
367
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