Ринок праці після війни: на яких спеціалістів зросте попит

За словами експерта, після війни в Україні особливо затребуваними будуть професії будівельників, енергетиків, комунальників та психологів.

Після перемоги актуальним буде питання відбудови країни, тому на ринку праці попитом користуватимуться висококваліфіковані спеціалісти будівельної галузі.

Про це розповів директор Київського міського центру зайнятості Дмитро Новицький в інтерв'ю "Укрінформу".

"Зросте попит як на кваліфікованих мулярів, монтажників, токарів, слюсарів, електрогазозварників, проєктувальників, архітекторів, енергетиків, так і виробників будівельних матеріалів та конструкцій", – сказав Новицький.

Крім того, ринок праці потребуватиме спеціалістів у сфері логістики: водіїв, менеджерів. Також будуть потрібні працівники комунальної сфери.

Новицький нагадав, що з війни повернеться велика кількість захисників, яким доведеться змінити військову форму на цивільний одяг.

"Вони потребують психологічної адаптації, медичної, професійної та трудової реабілітації. Це – справа психологів, психотерапевтів, лікарів, реабілітологів. Збільшиться попит на навчання і, як наслідок, на фахівців освітньої галузі", – каже директор КМЦЗ.

Також він вважає, що потрібні будуть військові, правоохоронці, працівники ІТ-сфери, працівники сфери торгівлі та послуг.

Раніше ми писали про особливості ринку праці в Україні на другий рік війни і про те, які професії найбільш затребувані.

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