Рынок труда после войны: на каких специалистов вырастет спрос

По словам эксперта, после войны в Украине особенно востребоваными будут профессии строителей, энергетиков, коммунальщиков и психологов.

После победы актуальным будет вопрос восстановления страны, поэтому на рынке труда спросом будут пользоваться высококвалифицированные специалисты строительной отрасли.

Об этом рассказал директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий в интервью "Укринформу".

"Увеличится спрос как на квалифицированных каменщиков, монтажников, токарей, слесарей, электрогазосварщиков, проектировщиков, архитекторов, энергетиков, так и производителей строительных материалов и конструкций", — сказал Новицкий.

Кроме того, рынок труда потребует специалистов в сфере логистики: водителей, менеджеров. Также потребуются работники коммунальной сферы.

Новицкий напомнил, что с войны вернется большое количество защитников, которым придется сменить военную форму на гражданскую одежду.

"Они нуждаются в психологической адаптации, медицинской, профессиональной и трудовой реабилитации. Это дело психологов, психотерапевтов, врачей, реабилитологов. Увеличится спрос на обучение и, как следствие, на специалистов образовательной отрасли", — говорит директор КГЦЗ.

Также он считает, что нужны будут военные, правоохранители, работники ІТ-сферы, работники сферы торговли и услуг.

Ранее мы писали об особенностях рынка труда в Украине на второй год войны и о том, какие профессии наиболее востребованы.

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