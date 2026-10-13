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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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916
Время на прочтение
3 мин

"У тебя что, нет дома?": в Германии уволили украинца после ссоры с начальником

Украинец рассказал об увольнении в Германии и решении руководителя больше не брать на работу соотечественников.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Германия

Германия / © Pexels

В Германии из-за замечаний на работе уволили украинца, после чего компания решила больше не нанимать других граждан Украины.

Об этом в своем TikTok-аккаунте рассказал Злат Корнелюк, пострадавший под никнеймом koorneliuk.

Работа в Германии: почему уволили украинца

По словам автора видео, полгода назад его уволили с рабочего места в немецкой компании из-за словесной перепалки с руководством.

«А неделю назад я узнал, что освободивший меня чувак больше не нанимает украинцев в компанию из-за меня», — отметил блогер.

Конфликт произошел, когда парень пришел на 20 минут раньше и сел поесть. Заместитель директора, который зашел в комнату, возмутился из-за его перекуса.

«Когда он увидел, что я ем, он посмотрел на меня очень странно. Я не понял, в чем вопрос. Хотя я в первый день почувствовал, что у него плохая энергетика. Он сказал мне фразу: „У тебя что, нет дома, что ты здесь ешь?“ В тот момент я не знал, что ответить. Я изучил один способ. Я помнил, что когда люди говорят тебе что-то очень абсурдное, неподходящее, идиотское, задай ей вопрос, что они имеют в виду. Раз, два, три. До тех пор пока они перестанут задавать этот вопрос. И вот я так и сделал», — рассказал украинец.

Когда зам не смог объяснить свои претензии и ушел, украинец пожаловался главному руководителю. Однако на следующий день шеф ответил, что работник все придумал и ничего не было. По словам автора, этого заместителя в компании очень уважают, ведь он работает там уже 20 лет. Полученный ответ выбил парня из колеи и вызвал эмоциональную реакцию.

«В тот момент я почувствовал себя ребенком, которого никто не может защитить. То есть против которой все настроены, на которую всем безразлично. Как у меня и было в детстве. Поэтому это и есть мой триггер», — отметил блогер.

Парню предложили лично пообщаться с заместителем руководителя. Несмотря на первоначальный страх, украинец стал приводить свои аргументы. Однако руководитель отказывался признавать свою неправоту, и разговор быстро перерос в спор. Впоследствии страх сменился возмущением.

«Я говорил ему факты, но говорил очень грубо. Я его отпустил, как только мог. В результате этого меня уволили», — резюмировал юноша.

Впоследствии он узнал, что этот руководитель вообще прекратил нанимать украинцев. Выяснилось, что тот поддерживает партию «Альтернатива для Германии», которая выступает против мигрантов и ЛГБТ. Блогер добавил, что ему досадно за других соотечественников, которые ищут работу, но сам он все равно не смог бы долго работать в такой атмосфере.

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, в Германии дачу можно приобрести за символическую сумму. Украинка Елена нашла вариант за 50 евро и раскрыла, где искать такие предложения и при каком условии можно стать владельцем.

Ранее украинка из Житомира Юлиана, уехавшая за границу вместе с детьми, показала условия проживания в лагере для беженцев в немецком Аугсбурге. Она заявила, что не рекомендует ехать туда семьям с маленькими детьми.

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