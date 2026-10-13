ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
209
Время на прочтение
2 мин

В Польше атаковали Starlink для Украины: в Германии схватили российских агентов

В Варшаве считают, что за диверсией против Starlink стоят российские спецслужбы.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Starlink

Starlink / © depositphotos.com

В Германии по запросу польских спецслужб задержали двух граждан Турции, подозреваемых в поджоге станции Starlink в Польше. Правительство в Варшаве уверено, что за диверсией стоят российские спецслужбы.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Stern.

«По запросу польских спецслужб немецкая полиция задержала двух граждан Турции, подозреваемых в поджоге станции Starlink в Мазовии», — написал Туск в соцсети X.

Польские власти заявили, что подозреваемые должны быть переданы правосудию страны. В Варшаве полагают, что за диверсией стоят российские спецслужбы.

О задержании также сообщили немецкие СМИ. По данным Schwäbische Zeitung, двоих мужчин задержали на железнодорожном вокзале в Нюртингене, расположенном в земле Баден-Вюртемберг. В то же время Bild сообщило о задержании еще одного подозреваемого в берлинском районе Шпандау. Вероятно, он был водителем двух других мужчин.

Глава польской полиции Марек Борон сообщил, что следователям удалось восстановить обстоятельства подготовки к поджогу и последующему бегству злоумышленников.

«Мы изъяли записи, указывающие на это конкретное преступление. В нашем распоряжении есть отпечатки пальцев, следы ДНК преступников, а также информация о том, как они передвигались, когда въехали в Польшу и вылетели из нашей страны», — сказал Борон.

По его словам, один из задержанных — гражданин Турции и проживает в Германии. У второго подозреваемого также есть турецкое гражданство, однако в отношении него было принято решение о депортации.

Что известно о поджоге Starlink в Польше

Напомним, 23 сентября в Польше в населенном пункте Воля-Кробовская произошел пожар на наземной станции Starlink, которая обеспечивает Интернет для Украины, в том числе для военных. Огонь охватил электрооборудование, распределительную станцию и генератор. Польские власти допустили сознательный саботаж и расследуют инцидент как вероятную диверсию. Системы станции уже восстановлены и работают в штатном режиме.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie