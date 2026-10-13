В Польше атаковали Starlink для Украины: в Германии схватили российских агентов

Starlink / © depositphotos.com

Реклама

В Германии по запросу польских спецслужб задержали двух граждан Турции, подозреваемых в поджоге станции Starlink в Польше. Правительство в Варшаве уверено, что за диверсией стоят российские спецслужбы.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Stern.

Реклама

«По запросу польских спецслужб немецкая полиция задержала двух граждан Турции, подозреваемых в поджоге станции Starlink в Мазовии», — написал Туск в соцсети X.

Реклама

Польские власти заявили, что подозреваемые должны быть переданы правосудию страны. В Варшаве полагают, что за диверсией стоят российские спецслужбы.

О задержании также сообщили немецкие СМИ. По данным Schwäbische Zeitung, двоих мужчин задержали на железнодорожном вокзале в Нюртингене, расположенном в земле Баден-Вюртемберг. В то же время Bild сообщило о задержании еще одного подозреваемого в берлинском районе Шпандау. Вероятно, он был водителем двух других мужчин.

Глава польской полиции Марек Борон сообщил, что следователям удалось восстановить обстоятельства подготовки к поджогу и последующему бегству злоумышленников.

«Мы изъяли записи, указывающие на это конкретное преступление. В нашем распоряжении есть отпечатки пальцев, следы ДНК преступников, а также информация о том, как они передвигались, когда въехали в Польшу и вылетели из нашей страны», — сказал Борон.

Реклама

По его словам, один из задержанных — гражданин Турции и проживает в Германии. У второго подозреваемого также есть турецкое гражданство, однако в отношении него было принято решение о депортации.

Что известно о поджоге Starlink в Польше

Напомним, 23 сентября в Польше в населенном пункте Воля-Кробовская произошел пожар на наземной станции Starlink, которая обеспечивает Интернет для Украины, в том числе для военных. Огонь охватил электрооборудование, распределительную станцию и генератор. Польские власти допустили сознательный саботаж и расследуют инцидент как вероятную диверсию. Системы станции уже восстановлены и работают в штатном режиме.

Новости партнеров

Новости партнеров