Россия отдает диверсии на аутсорс: кого и как вербует Кремль в Европе

Как Россия вербует людей в Европе для диверсий / © ТСН.ua

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Кремль потерял значительную часть своих агентов с начала полномасштабной войны в Украине, поэтому теперь вынужден выполнять диверсии чужими руками. Россияне заново строят инфраструктуру для развязывания гибридной войны. Задания-диверсии они передают на аутсорсинг.

Об этом пишет El País.

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Россия отдает свои операции в Европе на аутсорс: кто выполняет диверсии

20 марта 2024 года в Лондоне трое двадцатилетних парней прибыли на вишнево-красном Kia Picanto в промышленную зону на востоке города. Они проникли внутрь, подожгли склад и сняли пожар на телефон. Видео с пламенем, которое охватило помещение, оказалось в руках другого 20-летнего юноши, Дилана Эрла.

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Его через мессенджер Telegram завербовала российская парамилитарная организация «Вагнер», приближенная к Кремлю. Парень нашел других для выполнения грязной работы. В одном из горящих ангаров были гуманитарная помощь и спутниковое оборудование Starlink, предназначенные для Украины.

По данным британского расследования, трое исполнителей поджога даже не догадывались, что на самом деле работают на Россию.

Российские шпионы в Европе традиционно ассоциировались с дипломатами, бюрократами, офицерами разведки под прикрытием и агентами-нелегалами. Многие из них остаются там до сих пор. Но с тех пор как Путин начал полномасштабную войну в Украине, европейские правительства выслали сотни российских офицеров, усилили контрразведку и отрезали часть ценных каналов для РФ.

По словам нескольких офицеров разведки, специализирующихся на российских сетях, а также по данным аналитических отчетов, Россия адаптирует часть своих операций в Европе к новой реальности.

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Вместо того чтобы отправлять собственных агентов — прежде всего из военной разведки и подразделений, которым традиционно доверяли такую работу, Москве приходится передавать эти задачи на аутсорсинг.

Речь идет о сборе информации, который поручают студентам в университетах по всему миру, диверсиях, заговорах и киберпреступлениях. Москва эти обвинения отвергает.

Исследование Международного центра по борьбе с терроризмом и аналитического центра Globsec зафиксировало 151 известный случай саботажа, поджогов, покушений на теракты и других связанных с Россией операций в Европе. И это только за период с февраля 2022 года по февраль 2026 года. Там предупреждают, что это не окончательная цифра, и она может быть выше.

Исследователи также идентифицировали 172 человек, причастных к этим случаям; 95% из них не имели официальной связи с российскими спецслужбами.

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Как теперь вербуют иностранцев для диверсий

Экс-заместитель директора чешской внешней разведки, а ныне преподаватель Университета CEVRO в Праге, Ян Падоурек, объясняет, что Москва переосмыслила свой modus operandi и теперь в большей степени полагается на сообщников, завербованных «вслепую» через разные соцсети. Этот аутсорсинг работает по простой схеме: например, через Telegram-каналы выходят на людей, которые имеют личные или социальные трудности, или даже на известных преступников, и предлагают им хорошо оплачиваемую работу.

Сперва им дают простую задачу — например, сфотографировать конкретное место — и выплачивают сумму в криптовалюте. Впоследствии требования растут, вплоть до выполнения полноценных диверсий.

Летом 2025 года чешский суд приговорил 26-летнего гражданина Колумбии к восьми годам заключения за поджог трех автобусов в депо Праги и планирование еще одного поджога. Власти отмечают, что мужчина, который устроил пожар, снял его на видео и сбежал, получил заказ через Telegram с обещанием вознаграждения в 3000 долларов.

В Литве было открыто дело против шести человек за попытку поджога в 2024 году помещений, где хранились мобильные станции анализа радиочастотного спектра, предназначенные для отправки в Украину. Прокуратура страны утверждает, что провалившуюся операцию координировали из России лица, связанные с ГРУ.

Еще большая выгода

Россиянам еще выгоднее вербовать иностранцев, ведь не нужно заниматься диверсиями собственными руками, а в случае, если кого-то поймают, исполнители остаются один на один со своей судьбой.

Кроме того, уверяет другой опытный офицер одной из европейских спецслужб, российские разведывательные органы все чаще привлекают криминальные группировки или лиц с криминальным прошлым для своих гибридных операций в Европе.

Ян Падоурек предполагает, что именно таким мог быть случай Максима Кузьминова — российского пилота, который дезертировал в Украину на военном вертолете и в конце концов поселился в Аликанте, где жил на вознаграждение, полученное в Украине.

Он был застрелен на подземном паркинге в феврале 2024 года. Следствие подозревает российскую разведку, в том числе ГРУ. На это указывают планирование и выполнение операции. Однако дело пришлось временно закрыть из-за отсутствия доказательств.

Институции ЕС уже бьют тревогу относительно российских преступных сетей и гибридных операций в Европе. В центре этих внешних операций в основном продолжает оставаться ГРУ. Среди целей Москвы, как предупреждают аналитики, не только инфраструктура и логистические центры, но и люди, которые поддерживают Украину, а также оппоненты режима Путина, который поселились за границей.

РФ «покупает» банды по всей Европе для диверсий

Напомним, по данным The Telegraph со ссылкой на западную разведку, российские спецслужбы развернули масштабную кампанию саботажа на европейских предприятиях ОПК, производящих оружие и технику для ВСУ. Главная цель Кремля — воспрепятствовать поставке помощи Украине и проверить пределы давления на НАТО.

Для совершения поджогов и взрывов кадровые офицеры ГРУ изменили тактику и больше не ездят в Европу лично. Они вербуют местные криминальные группировки через мессенджеры, в частности Telegram, и рассчитываются криптовалютой. В результате сами исполнители диверсий часто даже не осознают, что работают в интересах Москвы.

Подозрительные инциденты уже зафиксированы на оборонных заводах в Эстонии, Чехии, Литве, Болгарии и Италии. Пока страны Балтии и Польша обвиняют РФ в гибридной агрессии, страны Западной Европы опасаются эскалации и боятся официально приписывать эти случаи Кремлю. Разведчики предупреждают: отсутствие жесткой реакции только поощряет Россию и дальше проверять решительность Запада.

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