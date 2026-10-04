Росія віддає диверсії на аутсорс: кого і як вербує Кремль у Європі

Як Росія вербує людей у Європі для диверсій / © ТСН.ua

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Кремль втратив значну частину своїх агентів з початку повномасштабної війни в Україні, тож тепер змушений виконувати диверсії чужими руками. Росіяни заново розбудовують інфраструктуру для розв’язування гібридної війни. Завдання-диверсії вони передають на аутсорсинг.

Про це пише El País.

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Росія віддає свої операції в Європі на аутсорс: хто виконує диверсії тепер

20 березня 2024 року в Лондоні троє двадцятирічних молодиків прибули на вишнево-червоному Kia Picanto до промислової зони на сході міста. Вони проникли всередину, підпалили склад та зняли пожежу на телефон. Відео з полум’ям, що охопило приміщення, опинилося в руках іншого 20-річного юнака, Ділана Ерла.

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Його через месенджер Telegram завербувала російська парамілітарна організація «Вагнер», наближена до Кремля. Хлопець же знайшов інших для виконання брудної роботи. В одному з підпалених ангарів були гуманітарна допомога та супутникове обладнання Starlink, призначені для України.

За даними британського розслідування, троє виконавців підпалу навіть не здогадувалися, що насправді працюють на Росію.

Російських шпигунів у Європі традиційно асоціювали з дипломатами, бюрократами, офіцерами розвідки під прикриттям та агентами-нелегалами. Багато з них залишаються там і досі. Проте відтоді, як Путін розпочав повномасштабну війну в Україні, європейські уряди вислали сотні російських офіцерів, посилили контррозвідку та відрізали частину цінних каналів для РФ.

За словами кількох офіцерів розвідки, які спеціалізуються на російських мережах, а також згідно з даними аналітичних звітів, Росія адаптує частину своїх операцій у Європі до нової реальності.

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Замість того щоб відправляти власних агентів — перш за все з військової розвідки та підрозділів, яким традиційно довіряли таку роботу, — Москві доводиться передавати ці завдання на аутсорсинг.

Йдеться про збір інформації, який доручають студентам в університетах по всьому світу, диверсії, змови та кіберзлочини. Москва ці звинувачення відкидає.

Дослідження Міжнародного центру боротьби з тероризмом та аналітичного центру Globsec зафіксувало 151 відомий випадок саботажу, підпалів, замахів на теракти та інших пов’язаних із Росією операцій у Європі. І це лише за період з лютого 2022 року до лютого 2026. Там попереджають, що це не остаточна цифра, і вона може бути вищою.

Дослідники також ідентифікували 172 особи, причетні до цих випадків; 95% із них не мали офіційного зв’язку з російськими спецслужбами.

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Як тепер вербують іноземців для диверсій

Ексзаступник директора чеської зовнішньої розвідки, а нині викладач Університету CEVRO у Празі, Ян Падоурек, пояснює, що Москва переосмислила свій modus operandi і тепер більшою мірою покладається на спільників, завербованих «насліпо» через різні соцмережі. Цей аутсорсинг працює за простою схемою: наприклад, через Telegram-канали виходять на людей, які переживають особисті чи соціальні труднощі, або навіть на відомих злочинців, і пропонують їм добре оплачувану роботу.

Спочатку їм дають просте завдання — наприклад, сфотографувати конкретне місце — і виплачують суму в криптовалюті. Згодом вимоги зростають, аж до виконання повноцінних диверсій.

Влітку 2025 року чеський суд засудив 26-річного громадянина Колумбії до восьми років ув’язнення за підпал трьох автобусів у депо Праги та планування ще одного підпалу. Влада зазначає, що чоловік, який влаштував пожежу, зняв її на відео та втік, отримав замовлення через Telegram із обіцянкою винагороди у 3000 доларів.

У Литві відкрили справу проти шести осіб за спробу підпалу 2024 року приміщень, де зберігалися мобільні станції аналізу радіочастотного спектра, призначені для відправки в Україну. Прокуратура країни стверджує, що операцію, яка провалилася, координували з Росії особи, пов’язані з ГРУ.

Ще більша вигода

Росіянам ще вигідніше вербувати іноземців, адже не треба займатися диверсіями власноруч, а у випадку, якщо когось упіймають, виконавці лишаються сам на сам зі своєю долею.

Крім того, запевняє інший досвідчений офіцер однієї з європейських спецслужб, російські розвідувальні органи дедалі частіше залучають кримінальні угруповання або осіб із кримінальним минулим для своїх гібридних операцій у Європі.

Ян Падоурек припускає, що саме таким міг бути випадок Максима Кузьмінова — російського пілота, який дезертирував в Україну на військовому гелікоптері та зрештою оселився в Аліканте, де жив на винагороду, яку отримав в Україні.

Його застрелили на підземному паркінгу у лютому 2024 року. Слідство підозрює російську розвідку, зокрема ГРУ. На це вказують планування та виконання операції. Проте справу довелося тимчасово закрити через брак доказів.

Інституції ЄС уже б’ють на сполох щодо російських злочинних мереж та гібридних операцій у Європі. У центрі цих зовнішніх операцій здебільшого продовжує залишатися ГРУ. Серед цілей Москви, як попереджають аналітики, є не лише інфраструктура та логістичні центри, а й люди, які підтримують Україну, а також опоненти режиму Путіна, що оселилися за кордоном.

РФ «купує» банди по всій Європі для диверсій

Нагадаємо, за даними The Telegraph із посиланням на західну розвідку, російські спецслужби розгорнули масштабну кампанію саботажу на європейських підприємствах ОПК, які виробляють зброю та техніку для ЗСУ. Головна мета Кремля — перешкодити постачанню допомоги Україні та перевірити межі тиску на НАТО.

Для здійснення підпалів і вибухів кадрові офіцери ГРУ змінили тактику й більше не виїжджають до Європи особисто. Вони вербують місцеві кримінальні угруповання через месенджери, зокрема Telegram, та розраховуються криптовалютою. У результаті самі виконавці диверсій часто навіть не усвідомлюють, що працюють в інтересах Москви.

Підозрілі інциденти вже зафіксовано на оборонних заводах в Естонії, Чехії, Литві, Болгарії та Італії. Поки країни Балтії та Польща відкрито звинувачують РФ у гібридній агресії, країни Західної Європи побоюються ескалації та остерігаються офіційно приписувати ці випадки Кремлю. Розвідники попереджають: відсутність жорсткої реакції лише заохочує Росію й далі випробовувати рішучість Заходу.

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