"Очень сильно пугает": украинка назвала три вещи, к которым сложно привыкнуть в Японии

Япония / © Associated Press

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Путешествие в Японию может удивить туриста не только технологиями и живописными пейзажами, но местными бытовыми обычаями и особенностями фауны. Украинка рассказала о трех вещах, способных вызвать страх или растерянность у европейцев во время пребывания в стране.

Об этом в TikTok сообщила украинская блоггерша под ником @khersonchankas.

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Пауки в домах: почему японцы считают их полезными

Первым фактором, пугающим туристов, является распространение пауков-прыгунов. Особенно людей с арахнофобией. В Японии зафиксировано более 100 уникальных видов этих существ, отличающихся большими глазами и короткими крепкими ногами. Они не плетут паутину, а выслеживают добычу и прыгают на нее.

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Некоторые из этих видов обитают непосредственно в домах. Местные жители относятся к ним благосклонно, считают милыми и воспринимают как полезных «домашних любимцев», уничтожающих вредителей.

В то же время иностранцев такие жители квартир пугают, в частности, вид Heteropoda venatoria, отличающийся большими размерами и высокой скоростью передвижения.

Традиционный футон вместо кровати

Вторым необычным нюансом для путешественницы стало отсутствие классической кровати в традиционных японских домах. Вместо него используют футон — матрас, который разлагают непосредственно на татами (поле). По словам девушки, учитывая наличие пауков, спать на полу ей было особенно жутко.

При этом отмечается, что в современных японских домах и квартирах обычные кровати уже стали обыденностью, а футоны чаще всего встречаются в традиционных комнатах, реканах (национальных гостиницах) и гостевых домах.

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Безлюдные улицы в вечернее время

Третий удививший и испугавший украинку момент — пустые улицы после 19:00 в определенных местностях.

«Сначала это очень сильно пугает. Похоже, что начался апокалипсис», — объяснила девушка.

По ее словам такое бывает в селах и небольших городках, где магазины закрываются уже в 18:00, поэтому вечером на улицах почти никого нет. А вот в больших городах типа Токио или Осаки вечерняя жизнь, наоборот, бурлит.

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, украинская показала, как живет с тремя детьми в лагере для беженцев в Германии. Ее впечатление от временного жилья отличалось от того, что увидели и обсудили пользователи Сети.

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После четырех лет жизни в Канаде украинка Женя приехала домой. Она поделилась своими впечатлениями от Украины, увидевшей во время полномасштабной войны.

Кроме того, украинская беженка Людмила Русина, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину проживает в Германии, поделилась своими впечатлениями от местного общепита.

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