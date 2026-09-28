А вы точно "тригернулись": не каждая неприятная эмоция становится травмой / © Credits

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В социальных сетях и повседневных разговорах слово «триггер» используется всё чаще. Им обозначают то, что огорчило, разозлило, обидело или просто вызвало неприятные воспоминания.

Психологи не считают популярность психологической лексики однозначно плохой. Наоборот, такие слова помогают более открыто говорить о психическом здоровье и лучше понимать собственные переживания. Проблема возникает тогда, когда «триггером» называют буквально любую неприятную ситуацию, об этом рассказало издание The New York Times.

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Что на самом деле означает «триггер»

В психологии понятие «триггер» в первую очередь связано с травматическим опытом. Травма — это событие, которое в момент его переживания превышает способность человека справиться с ним.

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Травматические воспоминания могут проявляться иначе, чем обычные. Когда человек сталкивается с определенным сигналом, связанным с пережитой травмой, он иногда не просто вспоминает прошлое, а переживает его так, будто это происходит снова, здесь и сейчас. Такие непроизвольные переживания называют флешбэками. Триггером в этом случае может стать определенный звук, запах, место, ситуация или другой сигнал, который внезапно возвращает человека к травматическому опыту.

Избегание не всегда помогает

После травмы вполне естественно стремиться избегать всего, что напоминает о пережитом: это даёт кратковременное ощущение безопасности, поскольку человек избегает раздражителя — тревога уменьшается.

Однако постоянное избегание может укрепить страх. Мозг получает сигнал о том, что опасной ситуации действительно следовало избегать, и в следующий раз тревога может возникнуть ещё быстрее.

Именно поэтому при работе с травматическим опытом применяют, в частности, экспозиционную терапию. В безопасных условиях человек постепенно прорабатывает травматические воспоминания и учится не воспринимать связанные с ними сигналы как непосредственную угрозу. Понятие «триггер» также используется в контексте некоторых психических расстройств, например, для обозначения факторов, которые могут усиливать симптомы или провоцировать проблемное поведение.

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Если вас просто что-то раздражает

Именно здесь проходит важная грань. То, что какая-то ситуация вас огорчает, злит или напоминает о неприятном опыте, ещё не означает, что вы испытываете психологический триггер в клиническом смысле. Существует разница между тем, чтобы быть «эмоционально задетым», и появлением симптомов, связанных с психическим расстройством или травмой.

Чрезмерное использование слова «триггер» может даже изменить наше восприятие дискомфорта. Обычные сложные переживания начинают казаться опасными, хотя именно столкновение с ними иногда является частью обучения, адаптации и личностного роста.

Если воспринимать любую негативную эмоцию как доказательство того, что с нами произошло нечто непоправимое, легко начать считать себя беспомощными перед жизненными трудностями.

В то же время слово «триггер» не стоит использовать и как способ принизить чужие чувства. Фраза вроде «Ты просто триггерился» может звучать так, будто проблема исключительно в чувствительности человека, хотя его действительно могли обидеть или оскорбить.

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Как правильно говорить о своих чувствах

Психологи советуют не отказываться полностью от слова «триггер», а стараться точнее описывать собственное состояние. То есть вместо общего «Это меня триггерит» можно сказать «Это меня очень разозлило», «Мне стало тревожно», «Это напомнило мне о сложных временах (ситуации)» или «Мне сейчас нужна поддержка». Такие формулировки помогают лучше понять, что именно происходит внутри, и объяснить это другим.

Психологическая лексика стала частью нашей повседневной жизни, и это может быть полезно, если использовать её правильно и внимательно. «Триггер» — не просто модное слово для обозначения какого-либо оскорбления или раздражения, а понятие, имеющее конкретный психологический контекст.

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