Линдси Кленси / © Associated Press

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В январе 2023 года Линдси Кленси, медсестра родильного отделения и мать троих детей, была обвинена в убийстве собственных детей и попытке самоубийства. После падения со второго этажа женщина получила паралич нижней части тела.

По словам её бывшего мужа Патрика, родных, друзей и коллег, Линдси была заботливой матерью. Однако за несколько месяцев до трагедии её психическое состояние значительно ухудшилось. Она жаловалась на сильную тревогу и депрессию, а примерно за два месяца до трагедии говорила мужу о суицидальных мыслях и опасениях, что может навредить детям, об этом сообщило издание Psychology Today.

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Родственники также рассказывали о её бессоннице, усилении паранойи и страхе оставаться наедине. После трагедии капеллан сообщил, что Кленси рассказывала о мужском голосе в голове, который якобы приказывал ей действовать и убеждал, что и она, и дети находятся в опасности.

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Помощи оказалось недостаточно

По версии защиты, Линдси неоднократно пыталась получить психиатрическую помощь. В декабре 2022 года она самостоятельно обратилась в больницу из-за суицидальных мыслей, однако в тот же день её выписали. В другой больнице ей, по утверждениям защиты, также не удалось получить необходимую помощь.

Адвокаты утверждали, что врачи диагностировали у женщины биполярное расстройство с послеродовым началом, а лечение было нескоординированным, ведь разные специалисты назначали лекарства, между которыми отсутствовала достаточная координация и последующий контроль за состоянием пациентки. Защита считала, что такая система оказания помощи могла усугубить её тревогу, депрессию и суицидальные мысли и в конечном итоге привести к тяжёлому психотическому эпизоду.

Что такое послеродовой психоз

Послеродовой психоз — редкое, но чрезвычайно серьёзное психиатрическое состояние, которое может возникнуть в течение первых недель после рождения ребёнка. Оно может сопровождаться манией, тяжёлой депрессией, бредoм, галлюцинациями, дезориентацией, раздражительностью и сильным возбуждением.

Специалисты связывают его возникновение с комплексом биологических факторов, в частности с резкими гормональными, иммунными и физиологическими изменениями после родов. В то же время у послеродового психоза есть определенная связь с биполярным расстройством, кроме того, немаловажную роль может также играть генетическая предрасположенность.

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Это не просто «сильная усталость» или обычные эмоциональные колебания после рождения ребенка. Послеродовой психоз считается психиатрической неотложной ситуацией, которая может представлять опасность для матери и ребенка и часто требует госпитализации.

В то же время своевременное лечение существенно меняет прогноз. Послеродовой психоз может хорошо поддаваться лечению, и большинство женщин после выздоровления возвращаются к прежнему уровню функционирования. В терапии могут применяться медикаментозное лечение, в частности антипсихотики и литий, а в отдельных случаях — электросудорожная терапия.

Судебное решение

Судебный процесс по делу Кленси завершился без единогласного решения. Одиннадцать присяжных поддержали позицию защиты о невиновности в связи с психическим состоянием, однако достичь консенсуса всему составу присяжных не удалось. В связи с этим судья объявил процесс завершенным без вердикта. На момент публикации материала прокуратура ещё не объявила, будет ли она требовать нового судебного разбирательства.

Независимо от юридической оценки конкретного дела, история Линдси Клэнси привлекает внимание к проблеме, о которой очень важно говорить и обсуждать. Послеродовые психические расстройства — это не признак «плохой матери» и не вопрос силы воли, это редкое, но потенциально смертельно опасное состояние, требующее быстрого профессионального вмешательства.

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Этот случай также поднимает более широкий вопрос о том, что происходит, когда женщина пытается обратиться за помощью, но её симптомы не распознают или лечение не является достаточно скоординированным, ведь именно у своевременного распознавания опасных симптомов и доступа к надлежащей психиатрической помощи может быть решающее значение.

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