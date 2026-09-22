Погиб 23-летний парень, пожары гасили под повторными обстрелами: детали удара БпЛА по Одесской области

Россияне атаковали Одесщину реактивными БпЛА: погиб 23-летний юноша, двое раненых

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В результате российских ударов реактивными беспилотниками в Одесской области сегодня, 22 сентября, погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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«Враг продолжает терроризировать мирную Одесчину. К сожалению, в результате одного из ударов погиб человек. Еще двое получили ранения и были госпитализированы», — отметил глава ОВА.

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Кроме того, в результате ударов реактивными БпЛА повреждены складские помещения. Возникли масштабные пожары.

По данным Одесской областной прокуратуры, погибший — 23-летний парень. Также ранены 20-летний парень и 39-летний мужчина. Один из них находится в тяжелом состоянии в больнице.

В ГСЧС добавили, что спасателям приходилось работать в сверхсложных условиях — из-за угрозы повторных атак и постоянных тревог тушение периодически приостанавливали, чтобы отойти в укрытие.

Удар по Одесщине 22 сентября (7 фото)

Ранее эксперт предупредил про еще одну угрозу для Одессы.

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Также мы писали, что в эту ночь в Одесской области горели продуктовые склады после вражеских ударов.

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