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Погиб 23-летний парень, пожары гасили под повторными обстрелами: детали удара БпЛА по Одесской области
Российские оккупанты нанесли массированный удар реактивными дронами по складам в Одесской области. Погиб 23-летний юноша, еще двое гражданских госпитализированы с ранениями.
В результате российских ударов реактивными беспилотниками в Одесской области сегодня, 22 сентября, погиб один человек, еще двое получили ранения.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
«Враг продолжает терроризировать мирную Одесчину. К сожалению, в результате одного из ударов погиб человек. Еще двое получили ранения и были госпитализированы», — отметил глава ОВА.
Кроме того, в результате ударов реактивными БпЛА повреждены складские помещения. Возникли масштабные пожары.
По данным Одесской областной прокуратуры, погибший — 23-летний парень. Также ранены 20-летний парень и 39-летний мужчина. Один из них находится в тяжелом состоянии в больнице.
В ГСЧС добавили, что спасателям приходилось работать в сверхсложных условиях — из-за угрозы повторных атак и постоянных тревог тушение периодически приостанавливали, чтобы отойти в укрытие.
Удар по Одесщине 22 сентября (7 фото)
Ранее эксперт предупредил про еще одну угрозу для Одессы.
Также мы писали, что в эту ночь в Одесской области горели продуктовые склады после вражеских ударов.