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Не только дроны и ракеты: эксперт предупредил об еще одной угрозе для Одессы
Российская армия активизировала использование управляемых авиационных бомб (КАБ) для атак по Одессе.
Российские войска изменили тактику ударов по Одессе, применяя управляемые авиабомбы.
Об этом в эфире «КИЕВ24» сообщил депутат Одесского районного совета Сергей Сизоненко.
«Последние атаки на город стали комбинированными: враг запускает беспилотники, крылатые ракеты и управляемые авиабомбы. Большинство средств поражения запускают с территории Крыма, а целями снова становятся гражданские объекты», — сказал он.
Атака по Одессе — последние новости
В Одессе в результате российского массированного удара по жилому сектору ночью в субботу, 12 сентября, горели квартиры с 21-го по 23-й этажи жилого дома. Чрезвычайники спасли семь человек, среди них двое детей, часть из них была заблокирована в лифте, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Также россияне ударили по Черноморску, где был уничтожен жилой дом, еще три — повреждены. Ударом повреждена газовая труба, что привело к пожару в доме. Пострадали пять человек, в том числе четверо детей.
Ночью войска РФ атаковали Украину баллистическими, крылатыми и авиационными ракетами, а также 129 БпЛА. Силы ПВО обезвредили 9 ракет и 101 дрон. Основной целью ночной атаки была Одесская область, сообщали Воздушные силы.
Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко указывал, что применение КАБов по Одессе было только вопросом времени.