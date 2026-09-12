Не только дроны и ракеты: эксперт предупредил об еще одной угрозе для Одессы

Россия изменила тактику ударов по Одессе / © Associated Press

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Российские войска изменили тактику ударов по Одессе, применяя управляемые авиабомбы.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сообщил депутат Одесского районного совета Сергей Сизоненко.

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«Последние атаки на город стали комбинированными: враг запускает беспилотники, крылатые ракеты и управляемые авиабомбы. Большинство средств поражения запускают с территории Крыма, а целями снова становятся гражданские объекты», — сказал он.

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Атака по Одессе — последние новости

В Одессе в результате российского массированного удара по жилому сектору ночью в субботу, 12 сентября, горели квартиры с 21-го по 23-й этажи жилого дома. Чрезвычайники спасли семь человек, среди них двое детей, часть из них была заблокирована в лифте, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Также россияне ударили по Черноморску, где был уничтожен жилой дом, еще три — повреждены. Ударом повреждена газовая труба, что привело к пожару в доме. Пострадали пять человек, в том числе четверо детей.

Ночью войска РФ атаковали Украину баллистическими, крылатыми и авиационными ракетами, а также 129 БпЛА. Силы ПВО обезвредили 9 ракет и 101 дрон. Основной целью ночной атаки была Одесская область, сообщали Воздушные силы.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко указывал, что применение КАБов по Одессе было только вопросом времени.

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