Российская армия ударила по железной дороге: какие последствия

Железнодорожный путь. / © УНИАН

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Утром 12 сентября военные РФ ударили дроном по железной дороге в Полтавской области. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

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По его словам, из-за попадания российского БПЛА была повреждена железнодорожная инфраструктура в Миргородском районе.

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«Предварительно, люди не пострадали. Задержек движения поездов нет», — подчеркнул чиновник.

Удары по железной дороге — последние новости

Утром 9 сентября российские войска атаковали беспилотником поезд сообщением Харьков — Изюм. Попадение произошло на железнодорожной станции вблизи села Искра Харьковской области. В результате атаки обломочные ранения получили семь человек.

Утром 8 сентября российские Шахеды дважды прицельно атаковали поезд сообщением Киев — Сумы. Пассажиров, а также поездную и локомотивную бригады вовремя эвакуировали. Прошло без жертв.

В тот же день российские войска атаковали поезд Днепр — Запорожье. В результате удара загорелся вагон электропоезда. Погибла проводница. Она вернулась в поезд уже после объявления эвакуации и предупреждения об опасности.

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