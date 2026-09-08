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- Украина
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В результате атаки вражеского дрона погибла проводница поезда "Днепр – Запорожье": фото
Женщина вернулась в поезд уже после объявления эвакуации и предупреждения об опасности.
В результате вражеской атаки погибла проводница поезда «Днепр — Запорожье».
Об этом сообщает ГСЧС Запорожье в Telegram.
Женщина вернулась в поезд уже после объявления эвакуации и предупреждения об опасности.
«Россияне ударили БпЛА по пассажирскому поезду — погиб работник железной дороги. К счастью, пассажиры успели покинуть поезд еще до атаки — их заранее вывели в сопровождении работников „Укрзализныци“, — говорится в сообщении.
В результате удара загорелся вагон электропоезда. Но примерно через полчаса враг повторно атаковал подвижной состав: пожар возник еще в одном вагоне.
Спасатели ликвидировали возгорание, однако из-за постоянной угрозы повторных ударов им приходилось приостанавливать тушение и идти в укрытие.
Ранее мы писали о том, что россияне атаковали поезд Днепр-Запорожье: продолжались поиски проводницы. Поезд вовремя остановили, а 90 пассажиров были эвакуированы в укрытие.