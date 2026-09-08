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Унаслідок атаки ворожого дрона загинула провідниця поїзда "Дніпро – Запоріжжя": фото
Жінка повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про небезпеку.
Унаслідок ворожої атаки загинула провідниця поїзда «Дніпро — Запоріжжя».
Про це повідомляє ДСНС Запоріжжя у Telegram.
Жінка повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про небезпеку.
«Росіяни вдарили БпЛА по пасажирському потягу — загинув працівник залізниці. На щастя, пасажири встигли залишити потяг ще до атаки — їх завчасно вивели у супроводі працівників „Укрзалізниці“, — йдеться у повідомленні.
Внаслідок удару загорівся вагон електропоїзда. Та приблизно за пів години ворог повторно атакував рухомий склад: пожежа виникла ще в одному вагоні.
Рятувальники ліквідували займання, однак через постійну загрозу повторних ударів їм доводилося призупиняти гасіння та йти до укриття.
Раніше ми писали про те, що росіяни атакували поїзд Дніпро—Запоріжжя: тривали пошуки провідниці. Поїзд вчасно зупинили, а 90 пасажирів евакуювали до укриття.