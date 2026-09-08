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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1613
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Унаслідок атаки ворожого дрона загинула провідниця поїзда "Дніпро – Запоріжжя": фото

Жінка повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про небезпеку.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Поїзд Дніпро—Запоріжжя

Поїзд Дніпро—Запоріжжя / © ДСНС

Унаслідок ворожої атаки загинула провідниця поїзда «Дніпро — Запоріжжя».

Про це повідомляє ДСНС Запоріжжя у Telegram.

Жінка повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про небезпеку.

«Росіяни вдарили БпЛА по пасажирському потягу — загинув працівник залізниці. На щастя, пасажири встигли залишити потяг ще до атаки — їх завчасно вивели у супроводі працівників „Укрзалізниці“, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару загорівся вагон електропоїзда. Та приблизно за пів години ворог повторно атакував рухомий склад: пожежа виникла ще в одному вагоні.

Поїзд Дніпро—Запоріжжя / © ДСНС

Поїзд Дніпро—Запоріжжя / © ДСНС

Поїзд Дніпро—Запоріжжя / © ДСНС

Поїзд Дніпро—Запоріжжя / © ДСНС

Поїзд Дніпро—Запоріжжя / © ДСНС

Поїзд Дніпро—Запоріжжя / © ДСНС

Рятувальники ліквідували займання, однак через постійну загрозу повторних ударів їм доводилося призупиняти гасіння та йти до укриття.

Раніше ми писали про те, що росіяни атакували поїзд Дніпро—Запоріжжя: тривали пошуки провідниці. Поїзд вчасно зупинили, а 90 пасажирів евакуювали до укриття.

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