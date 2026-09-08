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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
174
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2 хв

Закосплеїв кумира: Мбаппе повторив "вірусний" вчинок Роналду перед матчем Ліги чемпіонів

Французький форвард бере приклад з легендарного португальця.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

Нападник мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе відзначився цікавим вчинком на пресконференції перед матчем першого туру основного раунду Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера".

27-річний француз під час заходу прибрав зі столу спонсорський енергетичний напій Gatorade. Причому він зробив це двічі: після першого разу напій повернули на стіл, але Мбаппе знову його прибрав.

Таким чином, Кіліан повторив вчинок Кріштіану Роналду під час Євро-2020, коли легендарний португалець на пресконференції демонстративно прибрав зі столу дві пляшки Coca-Cola та закликав пити звичайну воду.

Жест Кріштіану став вірусним, а ринкова вартість компанії Coca-Cola тимчасово знизилася на кілька мільярдів доларів через резонанс у медіа.

Додамо, що Мбаппе неодноразово відкрито заявляв, що Роналду є його кумиром. Цей факт відомий ще з дитинства французького форварда — у його кімнаті всі стіни були завішані плакатами з португальцем.

Поєдинок "Реал" — "Інтер" відбудеться у вівторок, 8 вересня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У чемпіонаті Іспанії підопічні Жозе Моурінью наразі посідають третє місце, маючи 9 очок після чотирьох турів. У останньому матчі "Реал" зазнав поразки від "Бетіса" (0:1).

"Інтер" розпочав новий сезон Серії А трьома перемогами і з 9 очками перебуває на другій позиції — в останньому поєдинку команда Крістіана Ківу здолала "Наполі" (3:2).

Раніше повідомлялося, що Лунін не потрапив до заявки "Реала" на стартовий матч у Лізі чемпіонів.

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