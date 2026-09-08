"Мене відкинуло у вікно": керівниця проєктів "Ми — Україна" розповіла про удар по редакції

Керівниця проєктів каналу «Ми — Україна» Євгенія Федічкіна / © ТСН

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Керівниця проєктів каналу «Ми — Україна» Євгенія Федічкіна розповіла, як пережила удар по будівлі редакції. Вибух заскочив її на робочому місці, а після нього працівники почали допомагати пораненим колегам.

Про це керівниця «Ми — Україна» повідомила в коментарі кореспонденту ТСН.ua.

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За словами Федічкіної, під час дронової тривоги вона залишалася у своєму кабінеті. Укриття в будівлі є, однак цього разу вона не встигла туди спуститися.

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«Я сиділа на робочому місці. Не було жодних звуків, просто в якийсь момент усе струснуло. Я зрозуміла, що це влучання десь у будівлю. Мене відкинуло ударною хвилею у вікно», — розповіла вона.

Після вибуху Федічкіна взяла ноутбук і телефон та вибігла в коридор. Там вона почула, як колеги кликали Іру, яка працювала в сусідньому кабінеті.

«Я чую крики: “Іра, Іра!” І розумію, що її десь немає, з нею могло щось статися. Це насправді страшно, коли розумієш, що когось може, не дай Боже, не бути в живих», — згадала працівниця каналу.

Працівники почали виходити з будівлі. За словами Федічкіної, вони побачили Іру в шоковому стані, а також пораненого охоронця. Деякі постраждалі могли пересуватися самостійно, інші — ні.

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«Почали надавати допомогу тим, кому вона потрібна, хто як може, і викликати надзвичайні служби, поліцію та швидку», — розповіла вона.

Федічкіна зазначила, що менш ніж місяць тому будівля редакції вже постраждала під час російської атаки. Тоді це сталося вночі, а пошкодження, за її словами, спричинила ударна хвиля після збиття ракет неподалік залізниці.

«Це було вночі, і тоді пощастило. Там уже є забиті ОСБ вікна. Пошкодження були сильні, але порівняно з тим, що зараз — нинішні набагато серйозніші», — сказала вона.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня Київ зазнав масованої комбінованої атаки дронами та ракетами. Раніше повідомлялося, що унаслідок падіння уламків пошкоджено багатоквартирні будинки, склади, виникли пожежі. Зокрема, загорілися гаражі, автомобілі та нежитлові території. Станом на 06:30 було відомо про двох загиблих і сімох постраждалих. Під ранок у столиці знову оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

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Денна повітряна тривога у Києві 8 вересня завершилася вибухами та влучанням у приміщення телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+». Удар припав на ньюсрум та робочі кабінети співробітників. На місці події працюють екстрені служби, а телеканал 1+1 через обстріл позапланово підхопив ефір загальнонаціонального марафону.

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