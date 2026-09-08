"Меня отбросило в окно": руководитель проектов "Ми — Україна" рассказала об ударе по редакции

Руководитель проектов канала «Мы — Украина» Евгения Федичкина / © ТСН

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Руководитель проектов канала «Ми — Україна» Евгения Федичкина рассказала, как пережила удар по зданию редакции. Взрыв застал ее на рабочем месте, а после него работники начали помогать раненым коллегам.

Об этом руководитель проектов «Ми — Україна» сообщила в комментарии корреспонденту ТСН.ua.

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По словам Федичкиной, во время тревоги она оставалась в своем кабинете. Укрытие в здании есть, однако в этот раз она не успела туда спуститься.

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«Я сидела на рабочем месте. Не было никаких звуков, просто в какой-то момент все затряслось. Я поняла, что это попадание где-то в здание. Меня отбросило ударной волной в окно», – рассказала она.

После взрыва Федичкина взяла ноутбук и телефон и выбежала в коридор. Там она услышала, как коллеги звали Иру, работавшую в соседнем кабинете.

«Я слышу крики: "Ира, Ира!" И понимаю, что ее где-то нет, с ней могло что-то случиться. Это действительно страшно, когда понимаешь, что кого-то может, не дай Бог, не быть в живых», — вспомнила работница канала.

Работники начали выходить из здания. По словам Федичкиной, они увидели Иру в шоковом состоянии, а также раненого охранника. Некоторые пострадавшие могли передвигаться самостоятельно, другие – нет.

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«Начали оказывать помощь тем, кому она нужна, кто как может, и вызывать чрезвычайные службы, полицию и скорую», — рассказала она.

Федичкина отметила, что менее месяца назад здание редакции уже пострадало во время российской атаки. Тогда это произошло ночью, а повреждения, по ее словам, вызвала ударная волна после сбития ракет недалеко от железной дороги.

«Это было ночью и тогда повезло. Там уже есть забитые окна. Повреждения были сильные, но по сравнению с тем, что сейчас — нынешние гораздо более серьезные», — сказала она.

Напомним, в ночь на 8 сентября Киев подвергся массированной комбинированной атаке дронами и ракетами. Ранее сообщалось, что в результате падения обломков повреждены многоквартирные дома, склады, возникли пожары. В частности, загорелись гаражи, автомобили и нежилые территории. По состоянию на 06:30 было известно о двух погибших и семи пострадавших. Под утро в столице снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА.

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Дневная воздушная тревога в Киеве 8 сентября завершилась взрывами и попаданием в помещение телеканалов "Ми - Україна" и "Ми - Україна +". Удар пришелся на ньюсрум и рабочие кабинеты сотрудников. На месте происшествия работают экстренные службы, а телеканал 1+1 из-за обстрела внепланово подхватил эфир общенационального марафона.

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