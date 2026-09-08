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Росіяни атакували поїзд Дніпро—Запоріжжя: тривають пошуки провідниці
Поїзд вчасно зупинили, а пасажирів евакуювали до укриття, однак рятувальники шукають провідницю, яка повернулася до вагонів під час небезпеки.
Російська армія продовжує системний терор проти залізничної інфраструктури України. У вівторок окупанти завдали прицільного удару по регіональному пасажирському поїзду сполученням Дніпро — Запоріжжя.
Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський у Facebook.
Завдяки моніторингу загроз поїзд вдалося завчасно зупинити. Усіх пасажирів оперативно евакуювали до мобільного укриття, яке було облаштоване поруч із місцем зупинки. За попередніми даними, серед пасажирів постраждалих немає.
Водночас наразі втрачено контакт з однією з провідниць. За наявною інформацією, залізничниця повернулася до рухомого складу вже після оголошення підвищеної небезпеки та під час триваючої евакуації. На місці влучання триває рятувально-пошукова операція.
Очільник «Укрзалізниці» вкотре закликав суворо дотримуватися правил безпеки та команд поїзних бригад під час надзвичайних ситуацій.
«Невиконання команд, перебування в рухомому складі чи поруч із ним, непереміщення до укриттів мають фатальні наслідки. Ворог жадає вбивати, маємо діяти зібрано та відповідально, щоб цьому терору протистояти», — наголосив Олександр Перцовський.
Для забезпечення подальшого руху пасажирів «Укрзалізниця» спільно з Дніпропетровською та Запорізькою обласними військовими адміністраціями оперативно організувала схему довезення людей спеціальними автобусами.
Раніше ми писали про те, що ворожі «Шахеди» завдали двох прицільних ударів по поїзду Київ—Суми.