Росіяни атакували поїзд Дніпро—Запоріжжя: тривають пошуки провідниці

Атака на поїзд Дніпро-Запоріжжя / © Укрзалізниця

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Російська армія продовжує системний терор проти залізничної інфраструктури України. У вівторок окупанти завдали прицільного удару по регіональному пасажирському поїзду сполученням Дніпро — Запоріжжя.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський у Facebook.

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Завдяки моніторингу загроз поїзд вдалося завчасно зупинити. Усіх пасажирів оперативно евакуювали до мобільного укриття, яке було облаштоване поруч із місцем зупинки. За попередніми даними, серед пасажирів постраждалих немає.

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Водночас наразі втрачено контакт з однією з провідниць. За наявною інформацією, залізничниця повернулася до рухомого складу вже після оголошення підвищеної небезпеки та під час триваючої евакуації. На місці влучання триває рятувально-пошукова операція.

Очільник «Укрзалізниці» вкотре закликав суворо дотримуватися правил безпеки та команд поїзних бригад під час надзвичайних ситуацій.

«Невиконання команд, перебування в рухомому складі чи поруч із ним, непереміщення до укриттів мають фатальні наслідки. Ворог жадає вбивати, маємо діяти зібрано та відповідально, щоб цьому терору протистояти», — наголосив Олександр Перцовський.

Для забезпечення подальшого руху пасажирів «Укрзалізниця» спільно з Дніпропетровською та Запорізькою обласними військовими адміністраціями оперативно організувала схему довезення людей спеціальними автобусами.

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Раніше ми писали про те, що ворожі «Шахеди» завдали двох прицільних ударів по поїзду Київ—Суми.

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