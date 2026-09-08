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Росія вдарила по Україні балістикою і дронами: Сумська, Цимбалюк, Подкопаєва й інші відреагували
Зірки діляться у соцмережах кадрами нічного російського терору.
У ніч проти 8 вересня Росія здійснила масовану атаку по Україні ракетами та ударними дронами. Після важкої ночі українські знаменитості показали наслідки обстрілів та розповіли, як пережили чергову ворожу атаку.
Цієї ночі повітряна тривога тривала в різних регіонах України. Російські війська застосували ракети та безпілотники, а основний удар припав, зокрема, на Київщину. Повітряні сили повідомили про численні збиті цілі, однак зафіксували й влучання.
У Києві внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, пошкоджені цивільні об’єкти, у кількох районах виникли пожежі.
Редакція ТСН.ua зібрала реакції українських знаменитостей, які цієї ночі разом з іншими співгромадянами були змушені ховатися від російських ракет і дронів.
Леся Нікітюк
Телеведуча поділилася своїми переживаннями після нічної атаки та показала, якою була ситуація в столиці. У відповідь на її кадри один з юзерів написав гнівний коментар, на що Леся облаяла його.
Наталка Денисенко
Акторка показала кадри після атаки під час своєї поїздки в машині.
Ольга Сумська
Акторка не залишилася осторонь та поділилася емоціями після важкої ночі. Зокрема, показала вид з вікна автобусу, яким поверталася з гастролей до Києва.
Тарас Цимбалюк
Актор також відреагував на масований обстріл України та звернувся до підписників після нічної атаки.
Катерина Тишкевич
Вагітна акторка показала, як з чоловіком і домашнім улюбленцем прокинулася після нічного терору та не стримувала гніву.
Ірина Монатік
Дружина співака Дмитра Монатіка також відреагувала на події цієї ночі й показала моторошні кадри Києва у диму.
Яна Глущенко
Акторка також показала задимлений Київ під час ранкової поїздки в авто.
Лілія Подкопаєва
Олімпійська чемпіонка долучилася до хвилі гнівних реакцій українців, які вкотре опинилися під російським обстрілом, і показала себе в укритті.