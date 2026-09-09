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Россияне ударили по поезду: "прилет" произошел в вагон, есть пострадавшие — все подробности (обновлено)
Работники железной дороги вовремя провели эвакуацию пассажиров, но некоторые все же получили осколочные ранения.
Утром 9 сентября россияне ударили беспилотником по поезду в Харьковской области. Попадание произошло на железнодорожной станции вблизи села Искра.
Что известно об атаке и последствиях, читайте в материале ТСН.ua.
По данным Изюмской городской военной администрации, «Шахед» атаковал поезд в 10 утра.
«Попадание зафиксировано на железнодорожной станции рядом с с. Искра. Вражеский дрон попал в заднюю часть поезда сообщением Харьков-Изюм. Возник пожар», — говорится в сообщении.
Что известно о травмированных
Руководитель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский подтвердил атаку. По его словам, поезд остановился на эвакуацию.
«Удалось спасти персонал и пассажиров от наихудшего. Но разлет обломков был значительный. Осколочные ранения получили семь человек — работники железной дороги и пассажиры», — подчеркнул он.
Атака на железную дорогу — последние новости
Утром 8 сентября «Шахеды» нанесли два прицельных удара по поезду Киев-Сумы. Пассажиров, а также поездную и локомотивную бригады вовремя эвакуировали. Обошлось без жертв.
В тот же день русские войска атаковали поезд Днепро-Запорожье. В результате удара загорелся вагон электропоезда. Погибла проводница. Она вернулась в поезд уже после объявления эвакуации и предупреждения об опасности.
Также вчера РФ атаковали две электрички в Сумской области. По меньшей мере, восемь человек получили травмы.