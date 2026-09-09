Атака на поезд.

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Утром 9 сентября россияне ударили беспилотником по поезду в Харьковской области. Попадание произошло на железнодорожной станции вблизи села Искра.

Что известно об атаке и последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

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По данным Изюмской городской военной администрации, «Шахед» атаковал поезд в 10 утра.

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«Попадание зафиксировано на железнодорожной станции рядом с с. Искра. Вражеский дрон попал в заднюю часть поезда сообщением Харьков-Изюм. Возник пожар», — говорится в сообщении.

Атака на поезд в Харьковской области.

Что известно о травмированных

Руководитель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский подтвердил атаку. По его словам, поезд остановился на эвакуацию.

«Удалось спасти персонал и пассажиров от наихудшего. Но разлет обломков был значительный. Осколочные ранения получили семь человек — работники железной дороги и пассажиры», — подчеркнул он.

Атака на железную дорогу — последние новости

Утром 8 сентября «Шахеды» нанесли два прицельных удара по поезду Киев-Сумы. Пассажиров, а также поездную и локомотивную бригады вовремя эвакуировали. Обошлось без жертв.

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В тот же день русские войска атаковали поезд Днепро-Запорожье. В результате удара загорелся вагон электропоезда. Погибла проводница. Она вернулась в поезд уже после объявления эвакуации и предупреждения об опасности.

Также вчера РФ атаковали две электрички в Сумской области. По меньшей мере, восемь человек получили травмы.

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