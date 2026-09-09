Последнее убежище обернулось ловушкой: молодого римлянина нашли спустя 1600 лет

Римлянина нашли в кувшине спустя 1600 лет: что с ним произошло. Фото: Archaeologia Bulgarica/Facebook

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Археологические раскопки древнего Деултума в Болгарии помогли воссоздать возможные последние минуты жизни мужчины, погибшего около 1600 лет назад. Его останки обнаружили в большом глиняном сосуде среди руин оборонительного сооружения, уничтоженного пожаром.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Находку сделала команда под руководством профессора Болгарской академии наук Людмила Вагалинского 10 августа 2026 года. Исследователи предполагают, что молодой человек забрался в сосуд не случайно — таким образом он, возможно, пытался спрятаться во время нападения на город.

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Что археологи обнаружили внутри кувшина

Речь идет о питосе — большой посудине, в которой в римские времена хранили, в частности, продукты, вино и масло. Для захоронения людей такие ёмкости не использовались, а положение найденного скелета также не напоминало погребальное.

Мужчина сидел, поджав ноги и прижав колени к подбородку. Его голова была наклонена. В одной руке остался железный нож, а ещё один, поменьше, был прикреплён к кольцу. Археологи также обнаружили фрагменты ремня.

На данный момент ученые могут сказать, что останки, вероятно, принадлежат молодому мужчине. В то же время Вагалинский отметил, что погибший не был воином. Более подробные выводы будут сделаны после антропологического анализа.

Пожар мог не оставить ему ни единого шанса

Сосуд находился в оборонительной башне недалеко от западных ворот Деултума. Эта часть города в свое время пережила сильный пожар — об этом свидетельствуют почерневшие стены, древесный уголь, пепел и расплавленное стекло. Рядом археологи также обнаружили монеты и обгоревшие кости домашних животных.

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Особенно важным для исследователей стало обнаружение пепла под скелетом. Это дало основания предположить, что мужчина забрался в яму уже после начала пожара.

По одной из версий археологов, он пытался переждать нападение, однако дым заполнил сооружение. Мужчина мог погибнуть из-за вдыхания дыма или нехватки кислорода. Вагалинский обратил внимание и на то, что погибший, судя по положению останков, не пытался выбраться из сосуда.

Почему его не нашли на протяжении веков

После пожара старая оборонительная башня превратилась в руины. Впоследствии на этом же месте появилось новое укрепление.

По мнению археологов, люди, расчищавшие и перестраивавшие эту территорию, могли просто не знать, что внутри поврежденного питоса осталось тело. Разрушенное сооружение засыпали и выровняли, фактически похоронив сосуд под следующим слоем застройки.

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Там останки пролежали примерно 1600 лет. До более древнего, обгоревшего уровня башни археологи добрались лишь летом 2026 года в ходе исследования укреплений у западных ворот. От большого питоса к тому моменту уцелела преимущественно нижняя часть. Ширина его основания составляла около метра.

Когда мог погибнуть мужчина

Исследователи пока не могут точно установить, во время какого именно нападения произошла трагедия. Они ориентировочно датируют события примерно 400 годом нашей эры — периодом, когда Деултум страдал от вражеских набегов.

Город находился в римской провинции Фракия. Он был основан примерно в 70 году нашей эры при императоре Веспасиане, а первыми поселенцами стали отставные римские военные. Со временем Деултум разросся: здесь появились улицы, бани и оборонительные стены.

Ситуация изменилась в конце IV века. Город стал меньше, зато его укрепления были усилены. Деултум неоднократно подвергался нападениям в IV–VI веках, а следы масштабного пожара, среди которых были найдены останки мужчины, археологи связывают с одним из таких нападений.

Напомним, что в ходе раскопок в Египте археологи обнаружили уникальный артефакт эпохи могущественных фараонов, который может помочь установить точное местонахождение легендарного города, веками считавшегося безвозвратно утраченным.

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