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Микробы летят прямо в лицо: учёные раскрыли опасность смыва унитаза
При обычном смыве унитаза в воздух могут попадать микроскопические капли, содержащие потенциально опасные микроорганизмы. Некоторые из них поднимаются на высоту лица взрослого человека.
Обычное смывание воды в унитазе может поднимать в воздух мелкие частицы с бактериями и вирусами. В некоторых случаях такие аэрозоли поднимаются на такую высоту, на которой человек может их вдыхать.
Об этом свидетельствует исследование ученых Университета Флиндерса в Австралии, сообщает издание Gizmodo.
Что происходит при смыве унитаза
Исследователи проанализировали 22 предыдущие научные работы, посвящённые образованию аэрозолей при смыве туалетов. Среди них были как лабораторные эксперименты, так и наблюдения в реальных туалетах. В ряде исследований изучалось распространение потенциально опасных микроорганизмов, в частности кишечной палочки и сальмонеллы.
Выяснилось, что при смывании вода создает турбулентность, из-за которой мелкие капли попадают в окружающий воздух. В некоторых исследованиях такие аэрозоли фиксировались на уровне дыхательных путей взрослого человека. Это, по словам ученых, указывает на возможность их вдыхания.
В то же время количество аэрозолей существенно различалось в зависимости от типа унитаза, условий проведения эксперимента и методов измерения. Среди факторов, которые могут увеличивать потенциальный риск распространения микроорганизмов, ученые выделили их количество в унитазе и объем воды во время смыва.
Как уменьшить количество аэрозолей
Авторы отмечают, что имеющихся данных пока недостаточно, чтобы окончательно оценить риск передачи заболеваний через туалетные аэрозоли. В то же время хорошая вентиляция в ванной комнате может сократить время пребывания загрязненных частиц в воздухе.
Ведущая авторка исследования Лира Адиани также советует закрывать крышку унитаза перед смывом. Однако даже это не способно полностью предотвратить выброс аэрозолей.
Ученые считают, что эту проблему следует учитывать и при проектировании санитарных систем. Особое значение это может иметь в больницах и других местах с повышенным риском распространения инфекций. Среди возможных решений — снижение микробной нагрузки в воде и настройка силы смыва таким образом, чтобы он эффективно очищал унитаз, но образовывал меньше аэрозолей.
Напомним, что ежедневное употребление сладких напитков связывают со значительным повышением риска рака желудка. В масштабном исследовании ученые выяснили, при каком количестве риск возрастал в 2,45 раза.