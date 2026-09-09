Микробы летят прямо в лицо: учёные раскрыли опасность смыва унитаза

Микробы после смыва унитаза могут попадать в дыхательные пути / © pexels.com

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Обычное смывание воды в унитазе может поднимать в воздух мелкие частицы с бактериями и вирусами. В некоторых случаях такие аэрозоли поднимаются на такую высоту, на которой человек может их вдыхать.

Об этом свидетельствует исследование ученых Университета Флиндерса в Австралии, сообщает издание Gizmodo.

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Что происходит при смыве унитаза

Исследователи проанализировали 22 предыдущие научные работы, посвящённые образованию аэрозолей при смыве туалетов. Среди них были как лабораторные эксперименты, так и наблюдения в реальных туалетах. В ряде исследований изучалось распространение потенциально опасных микроорганизмов, в частности кишечной палочки и сальмонеллы.

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Выяснилось, что при смывании вода создает турбулентность, из-за которой мелкие капли попадают в окружающий воздух. В некоторых исследованиях такие аэрозоли фиксировались на уровне дыхательных путей взрослого человека. Это, по словам ученых, указывает на возможность их вдыхания.

В то же время количество аэрозолей существенно различалось в зависимости от типа унитаза, условий проведения эксперимента и методов измерения. Среди факторов, которые могут увеличивать потенциальный риск распространения микроорганизмов, ученые выделили их количество в унитазе и объем воды во время смыва.

Как уменьшить количество аэрозолей

Авторы отмечают, что имеющихся данных пока недостаточно, чтобы окончательно оценить риск передачи заболеваний через туалетные аэрозоли. В то же время хорошая вентиляция в ванной комнате может сократить время пребывания загрязненных частиц в воздухе.

Ведущая авторка исследования Лира Адиани также советует закрывать крышку унитаза перед смывом. Однако даже это не способно полностью предотвратить выброс аэрозолей.

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Ученые считают, что эту проблему следует учитывать и при проектировании санитарных систем. Особое значение это может иметь в больницах и других местах с повышенным риском распространения инфекций. Среди возможных решений — снижение микробной нагрузки в воде и настройка силы смыва таким образом, чтобы он эффективно очищал унитаз, но образовывал меньше аэрозолей.

Напомним, что ежедневное употребление сладких напитков связывают со значительным повышением риска рака желудка. В масштабном исследовании ученые выяснили, при каком количестве риск возрастал в 2,45 раза.

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