Украина постепенно уничтожает стратегическую авиацию РФ, которую невозможно заменить – The Telegraph

Ту-95

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Украина постепенно сокращает парк российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые Москва больше не производит. Два удара по авиабазе «Энгельс-2» за шесть недель, вероятно, вывели из строя еще два таких самолета. Это может повлиять не только на способность России наносить массированные ракетные удары по Украине, но и на ее возможности в потенциальном противостоянии с НАТО.

Об этом пишет The Telegraph.

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Два бомбардировщика за шесть недель

В конце августа украинский беспилотник прошел почти 800 км российской территории и поразил Ту-95 на авиабазе «Энгельс-2». Удар оторвал часть правого крыла самолета за вторым двигателем.

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Через несколько часов спутниковые снимки зафиксировали последствия атаки. Россия потерю не подтвердила, однако аналитики считают, что бомбардировщик, вероятнее всего, уже не вернется к полетам.

Это был второй подобный удар по базе за шесть недель. В июле у другого Ту-95 полностью оторвало хвостовую часть фюзеляжа. Эксперты также сомневаются, что этот самолет удастся восстановить.

Обе атаки, по данным издания, совершило специализированное подразделение дальнего действия СБУ. Для одного из ушибов использовали беспилотник MICH-2000, а маршрут планировали с учетом расположения российской ПВО.

Почему эти потери трудно компенсировать

Ту-95 – один из двух типов российских бомбардировщиков, способных запускать дальнобойные крылатые ракеты Х-101. Другой – Ту-160. В то же время, новые Ту-95 Россия не производит с 1992 года.

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Старший научный сотрудник RUSI Джастин Бронк отметил, что эти самолеты входят в российскую ядерную триаду и в течение лет используются для интенсивных ракетных ударов по Украине.

«Уничтожение одного из них, особенно на его базе, – это политически острый шаг», – сказал он.

Оценки количества оставшихся в России Ту-95 отличаются. Исследователь RUSI Роберт Толласт оценивает их примерно в 20–30 самолетов, возможно даже меньше, учитывая необходимость технического обслуживания старой техники.

По данным Oryx, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла по меньшей мере 10 Ту-95, не считая двух последних ударов по Энгельсу-2.

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Что это значит для Украины

Ту-95 используют для запуска ракет Х-101, обладающих большой дальностью и мощной боевой частью. В частности, Россия применяет их для ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

«Чем меньше в России самолетов Ту-95, тем меньше ракет с разрушительными боевыми частями и большой дальностью можно выпустить», — пояснил Толласт.

По его словам, это особенно важно накануне зимы, когда российские удары по энергетике представляют значительную угрозу для Украины.

Последствия могут быть важны и для НАТО

The Telegraph отмечает, что нынешние удары продолжают логику операции "Паутина" в июне 2025 года, когда Украина тайно доставила ударные беспилотники на территорию России и атаковала 41 бомбардировщик за один день.

Теперь кампания имеет меньший масштаб, но направлена на тот же результат — постепенное сокращение парка самолетов, которые Россия не может заменить.

Бронк считает, что эти потери могут иметь даже большее значение для баланса сил между Россией и НАТО в ближайшие годы, чем способности Москвы продолжать дальнобойные удары по Украине.

По оценке экспертов, меньший парк Ту-95 ограничивает возможности России совершать массированные удары по многим целям одновременно. Это ставит Москву перед выбором: продолжать активно использовать бомбардировщики против Украины или сохранять их для будущего противостояния с НАТО.

Издание заключает, что удары по Энгельсу-2 демонстрируют все большую уязвимость даже тех российских авиабаз, которые десятилетиями считались недостижимыми.

Напомним, на одном из аэродромов временно оккупированного Крыма был успешно поражен российский военный самолет. Согласно обнародованным данным, целью атаки стал авиационный транспорт вооруженных сил РФ, расположенный на крымском аэропорту.

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