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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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После инцидента в небе Flydubai остановила рейсы в Израиль: что будет с пассажирами

Flydubai временно приостановила все рейсы в Израиль и Израиль после чрезвычайной ситуации на рейсе FZ1073, а пассажирам, чьи планы сорваны, обещают помочь с альтернативными вариантами путешествия.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Flydubai

Flydubai / © facebook.com/flydubai/

Авиакомпания Flydubai временно прекратила выполнять все рейсы в Израиль и Израиль после инцидента на борту самолета , который 30 сентября летел из Дубая в Тель-Авив.

Об этом говорится в обновленном официальном заявлении перевозчика . Решение было принято в координации с соответствующими органами на время расследования обстоятельств происшествия.

В компании не назвали даты возобновления полетов. Flydubai заявила, что будет пересматривать решение о приостановке рейсов по мере поступления новой информации от следствия и авиационных регуляторов.

Что будет с пассажирами

У авиакомпании извинились перед пассажирами, чьи планы изменились из-за отмены рейсов. Flydubai сообщила, что будет пытаться оказывать поддержку и предлагать альтернативные варианты перелета там, где это возможно. Конкретный механизм перебронирования или компенсаций в заявлении пока не уточнен.

Относительно пассажиров самого FZ1073, Flydubai ранее сообщила, что в саудовский Табук направили два дополнительных самолета для замены рейса и перевозки людей и экипажа. Все пассажиры и члены экипажа после посадки были в безопасности.

Что произошло с рейсом FZ1073

Самолет Flydubai выполнял рейс из Дубая в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, когда в кабине пилотов произошла стычка. Находившийся на борту экипаж Flydubai смог взять ситуацию под контроль, изменить маршрут и безопасно посадить самолет в Табуку в Саудовской Аравии.

Авиакомпания отмечает, что причины и мотивы инцидента пока официально не установлены, и призывает не делать досрочных выводов до завершения расследования.

AP сообщает, что во время инцидента один из пилотов ранил другого , а самолет резко потерял высоту. Эти детали являются данными агентства и других источников, тогда как сама Flydubai официально подтвердила лишь факт схватки в кабине.

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