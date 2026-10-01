После инцидента в небе Flydubai остановила рейсы в Израиль: что будет с пассажирами

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Авиакомпания Flydubai временно прекратила выполнять все рейсы в Израиль и Израиль после инцидента на борту самолета , который 30 сентября летел из Дубая в Тель-Авив.

Об этом говорится в обновленном официальном заявлении перевозчика . Решение было принято в координации с соответствующими органами на время расследования обстоятельств происшествия.

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В компании не назвали даты возобновления полетов. Flydubai заявила, что будет пересматривать решение о приостановке рейсов по мере поступления новой информации от следствия и авиационных регуляторов.

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Что будет с пассажирами

У авиакомпании извинились перед пассажирами, чьи планы изменились из-за отмены рейсов. Flydubai сообщила, что будет пытаться оказывать поддержку и предлагать альтернативные варианты перелета там, где это возможно. Конкретный механизм перебронирования или компенсаций в заявлении пока не уточнен.

Относительно пассажиров самого FZ1073, Flydubai ранее сообщила, что в саудовский Табук направили два дополнительных самолета для замены рейса и перевозки людей и экипажа. Все пассажиры и члены экипажа после посадки были в безопасности.

Что произошло с рейсом FZ1073

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Самолет Flydubai выполнял рейс из Дубая в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, когда в кабине пилотов произошла стычка. Находившийся на борту экипаж Flydubai смог взять ситуацию под контроль, изменить маршрут и безопасно посадить самолет в Табуку в Саудовской Аравии.

Авиакомпания отмечает, что причины и мотивы инцидента пока официально не установлены, и призывает не делать досрочных выводов до завершения расследования.

AP сообщает, что во время инцидента один из пилотов ранил другого , а самолет резко потерял высоту. Эти детали являются данными агентства и других источников, тогда как сама Flydubai официально подтвердила лишь факт схватки в кабине.

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