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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Після інциденту в небі Flydubai зупинила рейси до Ізраїлю: що буде з пасажирами

Flydubai тимчасово призупинила всі рейси до Ізраїлю та з Ізраїлю після надзвичайної ситуації на рейсі FZ1073, а пасажирам, чиї плани зірвані, обіцяють допомогти з альтернативними варіантами подорожі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Flydubai

Flydubai / © facebook.com/flydubai/

Авіакомпанія Flydubai тимчасово припинила виконувати всі рейси до Ізраїлю та з Ізраїлю після інциденту на борту літака, який 30 вересня летів із Дубая до Тель-Авіва.

Про це йдеться в оновленій офіційній заяві перевізника. Рішення ухвалили у координації з відповідними органами на час розслідування обставин події.

У компанії не назвали дати відновлення польотів. Flydubai заявила, що переглядатиме рішення про призупинення рейсів у міру надходження нової інформації від слідства та авіаційних регуляторів.

Що буде з пасажирами

В авіакомпанії перепросили у пасажирів, чиї плани змінилися через скасування рейсів. Flydubai повідомила, що намагатиметься надавати підтримку та пропонувати альтернативні варіанти перельоту там, де це можливо. Конкретного механізму перебронювання чи компенсацій у заяві поки не уточнили.

Щодо пасажирів самого FZ1073, Flydubai раніше повідомила, що до саудівського Табука направили два додаткові літаки для заміни рейсу та перевезення людей і екіпажу. Усі пасажири та члени екіпажу після посадки були в безпеці.

Що сталося з рейсом FZ1073

Літак Flydubai виконував рейс із Дубая до аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві, коли в кабіні пілотів сталася сутичка. Екіпаж Flydubai, який перебував на борту, зміг узяти ситуацію під контроль, змінити маршрут та безпечно посадити літак у Табуку в Саудівській Аравії.

Авіакомпанія наголошує, що причини та мотиви інциденту поки офіційно не встановлені, і закликає не робити передчасних висновків до завершення розслідування.

AP повідомляє, що під час інциденту один із пілотів поранив іншого, а літак різко втратив висоту. Ці деталі є даними агентства та інших джерел, тоді як сама Flydubai наразі офіційно підтвердила лише факт сутички в кабіні.

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