Українець і росіянин були на борту FlyDubai, але все обернулось несподівано: нові деталі різанини на літаку

Літак / © Pexels

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На борту літака FlyDubai, який летів із Дубая до Тель-Авіва з понад 170 ізраїльтянами, сталася надзвичайна ситуація: у кабіні пілотів зчинилася бійка. Через пів години після сигналу про викрадення лайнер відхилився від маршруту та екстрено приземлився в Саудівській Аравії.

Про це пише Israel Hayom.

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Напад на рейс Дубай — Тель-Авів: що відомо

Згідно з оцінками ізраїльських чиновників, інцидент розцінюють як спробу теракту. Другий пілот, громадянин Оману, намагався захопити керування лайнером та навмисно спрямувати його на падіння. Йому протистояв капітан судна, громадянин ОАЕ.

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За наявними даними, влада виключила стандартний сценарій викрадення, а саудівські правоохоронці наразі допитують підозрюваного. Ключову роль у відверненні катастрофи відіграв позаштатний додатковий екіпаж — громадяни України та Росії, які перебували на борту як пасажири.

Вони втрутилися в ситуацію та безпечно посадили літак на території Саудівської Аравії. До бійки також долучилися пасажири-ізраїльтяни. Усі екіпажі авіакомпанії FlyDubai направили на додаткову перевірку біографічних даних.

Евакуація пасажирів і реакція влади Ізраїлю

Своєю чергою, Повітряні сили Ізраїлю готують рятувальні літаки. Ізраїльський уряд планує направити евакуаційний рейс для повернення своїх громадян після отримання відповідного дозволу від Ер-Ріяду.

В Офісі Прем’єр-міністра Ізраїлю повідомили, що Біньямін Нетаньяху особисто стежив за ситуацією та провів консультації. Там запевнили, що інцидент під контролем, а влада робить усе можливе для безпечного повернення пасажирів додому.

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Що розповіли очевидці про бійку в кабіні пілотів FlyDubai

«Це були 40 напружених хвилин. Радісно, що літак приземлився, і ми сподіваємося отримати правдиву інформацію про стан пасажирів, а не чутки в групах WhatsApp», — сказав Офір Шпігель, син пасажирки рейсу.

Шпігель додав, що під час інциденту влада не надавала родинам оперативної інформації і з ними ніхто не зв’язувався. Також він розповів, що його мати провела двотижневу відпустку в ОАЕ, має великий досвід і родина дуже чекає на її повернення.

Після приземлення мати Шпігеля підтвердила, що всі пасажири перебувають у безпеці, хоча атмосфера на борту залишалася вкрай напруженою.

«Ми зрозуміли, що пілоти втратили керування», — згадала пасажирка момент, коли літак почав раптово втрачати висоту.

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За словами пасажирки, один із пілотів дістав важкі ножові поранення під час бійки, а на деяких людях у салоні був заплямований кров’ю одяг. Вона додала, що зараз із ними все гаразд і вони прагнуть якнайшвидше повернутися додому.

Бійка в кабіні пілотів FlyDubai — останні новини

Нагадаємо, на світанку 30 вересня літак Flydubai, що летів із Дубая до Тель-Авіва з понад 170 пасажирами, ледь не став жертвою теракту. Екіпаж подав сигнал про захоплення судна, після чого Ізраїль негайно підняв у повітря винищувачі.

Пасажири розповіли місцевому телебаченню про пережитий жах. За словами однієї з жінок, у салоні раптово зчинили крик, а двері кабіни пілотів виявилися відчиненими. Усередині були сліди крові, а одного з пілотів поранили складним ножем.

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