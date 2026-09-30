11 місяців на позицях у "кілзоні": воїни Микола та Олексій розповіли, як вижили без ротацій та хто їх врятував

Воїни провели майже рік на позиціях / © ТСН

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Вони провели 11 місяців на передовій, на позиціях, куди іноді було неможливо навіть доставити воду та їжу. Це історія піхотинців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Операцію з їхнього виведення, а фактично порятунку, побратими готували чотири місяці. Це був надзвичайно складний та ризикований план, і у боротьбі за змогу піхотинців ротуватися загинув не один побратим.

Про це йдеться у репортажі кореспондентки ТСН Наталі Нагорної.

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«Як могли, так і виживали»: бійці шокували історіями

Бійці 59-ї бригади — 51-річний Микола зі Сміли та 41-річний Олексій зі Львова — спілкуються з журналістами лише на п’ятий день після того, як їм вдалося вийти з передової.

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На позиції вони вирушили ще на початку жовтня минулого року. Планувалося, що вони пробудуть там не більше двох місяців.

«Думали, з Нового року. Обіцяли, наче після Нового року виведуть. Потім була надія, що трошки пізніше, казали в лютому, що будуть виводити», — пригадують захисники.

Згодом стало зрозуміло: застрягли надовго. Найбільшою проблемою була вода. Взимку ще викручувалися — топили сніг.

«Після зими вода почала виходити. Тому ми викопали ямку, вставили туди ящик і звідти пили воду. Замовляли таблетки для очищення води, але то ж сама хлорка. Потім так її пили», — розповідають бійці.

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Про те, щоб помитися, за ці 11 місяців не йшлося взагалі:

«А помитися — це вже було б шикарно. Серветкою працювати, або якщо сухий душ є — сухим душем».

Чотири місяці підготовки операції порятунку

За ці місяці «кілзона» розтяглася на багато кілометрів: ворог інфільтрувався і заходив у тил до українських підрозділів, а небо опинилося під тотальним контролем ворожих дронів.

Через 7 місяців позиції, де застрягли бійці, передали у смугу відповідальності батальйону «Да Вінчі». Заступник командира батальйону на псевдо «Афер» розповідає, що разом із великою ділянкою фронту отримали у спадок і важке завдання — як витягнути людей.

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«На той момент вони вже були 250 плюс днів на позиціях. Але для того, щоб взагалі вести розвідку перед ними, потрібно було подвоїти кількість екіпажів аеророзвідки. Щоб здійснювати вогневе ураження — подвоїти кількість активів. А щоб побудувати абсолютно нову логістику — потрібне було потроєння екіпажів важких бомберів, значно більше наземних робототехнічних комплексів та окремі екіпажі бронетехніки», — пояснює «Афер».

Це була масштабна операція: спочатку потрібно було відновити постачання їжі та води, вибити ворога з цих територій, підготувати хлопцям заміну та дочекатися умов для проведення ротації з мінімальними втратами.

«Це все територія, яку потрібно було спочатку відштурмувати, потім зачистити — для того, щоб взагалі з’явився якийсь шлях, яким можна користуватися для заміни цих людей», — додає військовий.

13 кілометрів знесилені бійці йшли пішки

Виводити побратимів мали провідники — бійці на псевдо «Явір» та «Єгер».

«Зараз досить далеко заводити людей на позиції. Ми якраз допомагаємо бійцям потрапити на позиції, де вони міняють інших, і виводимо тих, кого замінили. Допомагаємо, бо знаємо маршрут, знаємо, де укриття, щоб безпечніше вийти», — розказують провідники.

Ротація понад двох десятків позицій розтягнулася на 5 тижнів. Після майже року в обмеженому просторі знесиленим піхотинцям було вкрай важко рухатися вперед.

Бійці долали шлях декількома етапами через проміжні позиції, але на фінальному відрізку вирішили йти без зупинок:

«Я вже після перших восьми кілометрів просто тримався за штани — так було важко. Ми перший день пройшли два кілометри, перебули на позиції. Потім за другий і третій дні пройшли 10 кілометрів. І коли підхожий момент настав, нам сказали переночувати ще на одній позиції, але ми відповіли, що краще одразу вирватися, аби все вже було позаду. І ми всі 13 кілометрів пройшли до місця евакуації».

Коли бійці дісталися точки, де змогли пересісти в броню, зробили спільне фото на згадку.

«Приїжджаємо в безпечне місце, і тоді вони телефонують до рідних, кажуть, що живі й здорові. Один плакав, я бачив. Ми також раді, що виконали роботу», — діляться провідники.

Фото під час порятунку бійців / © ТСН

Ціна порятунку та повернення до життя

Історія має щасливий кінець для тих, хто повернувся, але її ціна була надзвичайно високою: серед тих, хто чекав на ротацію, і серед тих, хто йшов їх визволяти, є загиблі.

Зараз чоловіки, які 11 місяців воювали та виживали в нелюдських умовах, проходять лікування й відновлення та тішаться простим побутовим речам.

Попереду у бійців місяць відпустки.

«Хочу за 7 років побачити сина. Керівництво приїжджало й повідомило, що є дозвіл — можна поїхати за кордон. Хочу нарешті його провідати», — ділиться планами воїн.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЕРЕГОВОРИ США ТА РФ! ВТЕЧА КРАВЧЕНКА до Відня! Амінь російському Ту-95 | ТСН 20:00 29 вересня

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