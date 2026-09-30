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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила по Трипільській ТЕС: перші подробиці про наслідки атаки (фото)

Трипільська ТЕС знову опинилася під російським ударом — пошкоджено генерувальне обладнання.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Росія вдарила по Трипільській ТЕС

Росія вдарила по Трипільській ТЕС / © Центренерго

Трипільська ТЕС зазнала пошкоджень внаслідок чергової російської атаки. Удар припав на генерувальне обладнання станції.

Про це повідомили у ПАТ «Центренерго».

Наразі фахівці мають оцінити стан пошкодженого обладнання та визначити. За словами генерального директора компанії Сергія Ісаченка, до відновлення енергетики зможуть розпочати, щойно це дозволить безпекова ситуація.

«Зараз наше першочергове завдання — оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати», — зазначив Ісаченко.

У «Центренерго» зазначили, що наразі не розкриватимуть інших подробиць про наслідки російської атаки з міркувань безпеки.

«Ворог свідомо б’є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла. Але ми вистоїмо», — йдеться в повідомленні.

Росія вдарила по Трипільській ТЕС / © Центренерго

Росія вдарила по Трипільській ТЕС / © Центренерго

Енергетичне перемир’я — останні новини

Нагадаємо, видання The Atlantic зазначало, що жовтні американці планують організувати в Абу-Дабі тристоронню зустріч представників США, України та Росії щодо припинення ударів по енергетиці, а за посередництва Єгипту готується угода про безпеку судноплавства в Чорному морі.

Однак, як зазначає видання Kyiv Independent із посиланням на обізнаних із ситуацією людей, президент США Дональд Трамп у приватних розмовах скептично оцінює шанси на те, що президент Росії Володимир Путін погодиться на взаємне з Україною припинення атак на енергетичну інфраструктуру перед зимою.

Водночас міністр енергетики України Денис Шмигаль раніше заявив, що Росія підготувала детальні плани зимових атак на українські електростанції, системи тепла, води та каналізації. За його словами, Україна вже має ці документи і готується до захисту.

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