Яке церковне свято в Україні 30 вересня

Церковне свято 30 вересня / © pexels.com

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30 вересня (13 жовтня), в православному календарі день пам’яті святого священномученика Григорія, єпископа Вірменії. Святий Григорій народився приблизно в середині III століття та походив зі знатного парфянського роду. Його батько Анак був причетний до вбивства вірменського царя. Після цього родина Анака зазнала жорстокої відплати, однак маленького Григорія вдалося врятувати. Його вивезли до Кесарії Каппадокійської, де він був вихований у християнській вірі.

Досягнувши зрілого віку, Григорій одружився і мав двох синів. Згодом він овдовів і ще більше присвятив своє життя служінню Господу. Його сини також обрали шлях служіння Церкві: один став священнослужителем, а інший присвятив себе чернечому життю.

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Григорій повернувся до Вірменії та вступив на службу до царя Тиридата. Він вірно виконував свої обов’язки, однак не приховував своєї віри у Христа.

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Коли цар довідався, що Григорій є християнином, він почав вимагати від нього поклоніння язичницьким богам. Святий рішуче відмовився зректися Христа.

За це Григорія піддали тяжким мукам. Житійна традиція розповідає про численні катування, яких він зазнав, але жодні страждання не змогли похитнути його віри. Під час мук він молився і славив Бога.

Зрештою святого кинули до глибокої ями, де, за переданням, були змії та інші отруйні тварини. Там Григорій провів близько чотирнадцяти років. Здавалося, що вижити в таких умовах неможливо, однак Господь зберіг Свого угодника. Благочестива жінка таємно приносила йому їжу, завдяки чому святий залишався живим.

Так роки ув’язнення стали для Григорія не часом відчаю, а великим випробуванням віри. Він залишався вірним Христові, не знаючи, чи настане день його визволення.

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У цей час цар Тиридат розпочав жорстоке переслідування християн. Особливо відомим стало мучеництво святих дів Рипсимії, Гаянії та їхніх супутниць.

Після їхньої загибелі цар тяжко занедужав. Тоді згадали про Григорія, який багато років перебував у ямі. Святого визволили і привели до царя.

Григорій не став мститися своєму мучителю. Навпаки — він молився за нього. Святитель закликав царя до покаяння та віри у Христа. За церковним переданням, після молитов Григорія Тиридат отримав зцілення, розкаявся у своїх вчинках і прийняв християнську віру.

Той, хто колись переслідував Григорія за ім’я Христове, тепер сам став християнином.

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Після цих подій розпочався новий період у житті святого. Григорій став проповідувати Євангеліє серед вірменського народу. Люди залишали язичницькі вірування і приймали хрещення.

Святий вирушив до Кесарії Каппадокійської, де був рукоположений на єпископа. Повернувшись до Вірменії, він продовжив свою місіонерську працю.

Зусиллями святителя будувалися храми, засновувалися монастирі, поставлялися священнослужителі та поширювалося християнське вчення. Проповідь Григорія мала настільки великий вплив, що Вірменія увійшла в історію як одна з перших держав, де християнство отримало загальнодержавне визнання.

Саме тому Церква називає святого Григорія Просвітителем Вірменії.

Церковне свято в Україні 30 вересня за старим календарем

За старим календарем 30 вересня в Україні вшановували пам’ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. За церковним переданням, вони жили в Римі у II столітті, за правління імператора Адріана. Благочестива вдова Софія виховувала трьох дочок у християнській вірі й дала їм імена на честь головних християнських чеснот — Віра, Надія і Любов.

Коли про їхню віру стало відомо владі, дівчат примушували зректися Христа й принести жертву язичницьким богам. Попри юний вік, сестри залишилися непохитними. Після тяжких мученицьких випробувань вони загинули, не зрікшись своєї віри. Софія була змушена бачити страждання своїх дітей. Вона поховала дочок і через три дні померла біля їхньої могили. Церква також прославила її як мученицю, адже вона перенесла надзвичайні душевні страждання.

Прикмети 30 вересня

Народні прикмети 30 вересня / © pexels.com

Дощ 30 вересня — до ранньої весни наступного року.

Журавлі відлітають у вирій — на Покрову чекали на мороз.

Грім цього дня — осінь буде довгою і теплою, а зима прийде пізніше.

Що не можна робити 30 вересня

За народними повір’ями, не варто проводити день у неробстві — навпаки, його радили присвятити корисним справам і домашнім турботам. Не схвалювали також неохайності: брудного чи надто зношеного вбрання уникали, оскільки пов’язували його з можливими недугами.

Що можна робити 30 вересня

За давніми народними уявленнями, 30 вересня особливу увагу приділяли чистоті — як особистій, так і в оселі. Цього дня було заведено добре вимитися, перевдягнутися у свіжий одяг та застелити ліжко чистою білизною. Обов’язково купали й дітей: вірили, що такий обряд допоможе вберегти малечу від недуг упродовж холодної пори року.

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