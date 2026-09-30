Дитина погано спить і часто прокидається: експерт назвала 5 речей, які можуть допомогти

Мама і немовля / © Credits

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Фахівчиня зі сну дітей Імола Надь назвала п’ять факторів, які можуть впливати на якість сну малюка та допомогти налагодити режим без радикальних методів. За її словами, сон дитини залежить не лише від того, коли батьки вкладають її спати. Важливими є режим відповідно до віку, вечірні ритуали, активність та харчування протягом дня, умови для сну, а також спосіб, у який малюк засинає.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Топ-5 лайфгаків для дитячого сну

1. Правильний режим дня

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Для кожного віку характерна певна тривалість неспання. Якщо дитина занадто довго залишається без сну, вона може перевтомитися, що ускладнює подальше засинання. Водночас важливо враховувати індивідуальні потреби конкретного малюка, адже однаковий режим підходить не всім.

2. Вечірній ритуал

Повторювані дії перед сном допомагають дитині зрозуміти, що наближається час відпочинку. Це може бути купання, переодягання, годування, тиха гра чи читання. Головне — виконувати звичні дії приблизно в однаковій послідовності та створювати спокійну атмосферу.

3. Активність і харчування вдень

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На нічний сон впливає і те, як минає день. Малюкові важливо мати достатньо можливостей для вільного руху відповідно до його віку та етапу розвитку.

Не менш важливе й харчування. Фахівчиня радить не переносити значну частину необхідного дитині харчування на ніч, а забезпечувати достатнє надходження калорій протягом дня. Для дітей до року режим годування варто узгоджувати з віком та індивідуальними потребами.

4. Правильні умови для сну

Важливе значення має місце, де спить дитина. Експертка радить облаштувати для малюка окрему поверхню для сну та максимально затемнювати кімнату під час відпочинку.

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5. Спосіб засинання

Приблизно у 4–5 місяців структура дитячого сну змінюється: він починає складатися з кількох циклів, між якими виникають короткі мікропробудження.

У цей момент дитині може бути легше знову заснути, якщо умови залишаються такими самими, як під час засинання. Тому фахівці радять поступово підтримувати навички самостійного засинання, щоб малюк міг повертатися до сну після коротких пробуджень без постійної допомоги дорослих.

Коли варто починати

Фахівчиня вважає, що знайомитися з основами дитячого сну батькам варто ще під час вагітності. Розуміння вікових особливостей сну та формування здорових звичок із перших місяців може допомогти уникнути частини проблем у майбутньому.

Водночас якщо через порушення сну батьки постійно не висипаються і їм стає складно справлятися з повсякденними справами, експертка радить не чекати, що проблема обов’язково мине сама, а звернутися по професійну допомогу.

Водночас важливо враховувати, що потреби немовлят відрізняються, а рекомендації щодо режиму та годування мають відповідати віку й особливостям конкретної дитини.

Раніше дієтологи назвали простий напій, який може стати частиною вечірнього ритуалу для кращого засинання, — ромашковий чай. Він не містить кофеїну, а апігенін у складі ромашки пов’язують із можливим розслаблювальним ефектом. Фахівці радять пити напій приблизно за 30 хвилин — 2 години до сну, однак він не замінює лікування безсоння. Людям із алергією на ромашку, а також тим, хто приймає певні ліки, вагітним і жінкам під час грудного вигодовування варто попередньо проконсультуватися з лікарем.

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