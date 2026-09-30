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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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У зірки культових серіалів Чада Лоу померла 13-річна донька: що відомо про причину смерті

У родині вже прокоментували втрату.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Чад Лоу

Чад Лоу / © Getty Images

В американського актора Чада Лоу та його дружини, продюсерки Кім Пейнтер, померла 13-річна донька.

Сумну новину родина повідомила у вівторок, 29 вересня, передає People. З життя пішла середня донька подружжя — Фіона. Дівчинки не стало у віці 13 років. Родина актора говорить, що для них це жахлива трагедія та невимовна втрата. Водночас вони попросили поважати їхню конфіденційність у цей тяжкий час.

«Ми глибоко розбиті горем через втрату нашої коханої Фіони. Її обожнювали сестри і її глибоко любили батьки. Фактично, вона була світлом нашого життя. Її смерть жахлива для всієї нашої родини, і ми просимо молитов та забезпечення конфіденційності в цей час», — йдеться в заяві.

Донька Чада Лоу / © instagram.com/ichadlowe

Донька Чада Лоу / © instagram.com/ichadlowe

Причину смерті 13-річної Фіони не розкрили. Однак родина натякнула, що сталась трагедія, до якої призвели проблеми з психічним здоров’ям. Річ у тім, що у заяві вони звернулись до тих, хто з цим стикнувся, та закликали у кризових ситуаціях одразу просити про допомогу.

Фіона — була середньою донькою Чада Лоу та Кім Пейнтер. Подружжя також виховує 17-річну Мейбл та 10-річну Ніксі.

Зазначимо, Чад Лоу — американський актор, який у середині 1980-х вважався кумиром підліткові. Він грав у серіалі «Життя триває», за що отримав премію «Еммі». Також актор знімався у таких культових картинах, як «Милі ошуканки», «Швидка допомога», «24 години» та інших.

Чад Лоу / © Associated Press

Чад Лоу / © Associated Press

Нагадаємо, 23 вересня у Росії помер путініст Сергій Сосєдов. Нещодавно стала відома точна причина його смерті та моторошні деталі.

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